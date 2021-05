Bolt uruchamia usługę wypożyczania aut na minuty – Bolt Drive

Większości osób Bolt z pewnością kojarzy się z taksówką. Niektórzy korzystają jeszcze z Bolt Food, czyli alternatywy dla Uber Eats i podobnych, a także możliwości wypożyczenia hulajnogi i roweru elektrycznego. Teraz portfolio firmy wzbogaciło się o kolejną usługę, Bolt Drive, umożliwiającej wypożyczenie auta na minuty.

Bolt jest jedną z wielu firm, które świadczą usługę przewozu osób na żądanie. Konkurencja jest spora w tej branży, ale radzi on sobie bardzo dobrze na polskim rynku (a przynajmniej nie słychać, żeby przegrywał z kretesem rywalizację z innymi przedsiębiorstwami o podobnym profilu działalności). Jego popularność i świadomość marki wśród klientów dodatkowo zwiększają inne usługi, które oferuje – wypożyczanie hulajnóg i rowerów elektrycznych na minuty oraz dostawę jedzenia.

Reklama

Bolt Drive – wypożyczenie auta na minuty

Kolejna usługa, która właśnie dołączyła do portfolio Bolta, nie jest niczym nowym na rynku, bo wypożyczenie auta na minuty oferuje już wiele firm, również w Polsce (choć nie wszystkie przetrwały próbę czasu).

źródło: Bolt

Bolt Drive mimo wszystko powinno cieszyć się zainteresowaniem wśród klientów, ponieważ wypożyczenie auta na minuty daje większą swobodę niż zamówienie przejazdu z kierowcą z punktu A do punktu B, a hulajnoga nie sprawdzi się we wszystkich scenariuszach (choć faktem jest, że czasami poruszanie się nią jest wygodniejsze, bo znacznie szybsze).

Bolt zapewnia, że Bolt Drive umożliwi użytkownikom szybkie oraz wygodne wypożyczenie auta na minuty kilkoma kliknięciami na smartfonie. Jednocześnie firma daje do zrozumienia, że usługa car-sharingu powstała przede wszystkim z myślą o pokonywaniu krótkich dystansów na co dzień, czyli na przykład dojazdach do pracy lub do domu, aczkolwiek Markus Villig, CEO Bolt, wspomniał też o „weekendowych wypadach”.

Użytkownicy zobaczą w aplikacji (tej samej, która służy do wypożyczania hulajnóg i rowerów) lokalizację dostępnych pojazdów wraz z ceną, jaką zapłacą za wypożyczenie auta na minuty. Po podejściu do samochodu, odblokowanie drzwi następuje z poziomu programu – nie potrzeba do tego kluczyka. Jazdę można natomiast zakończyć w dowolnym miejscu w mieście, w obszarze wskazanym w aplikacji. Warto też dodać, że klient nie musi płacić ani za paliwo, ani za parking, a jedynie za skorzystanie z usługi.

Wypożyczenie auta na minuty początkowo będzie możliwe (w ramach programu pilotażowego) wyłącznie w Estonii. Bolt zamierza jednak zainwestować w Bolt Drive w Europie do końca roku 20 mln euro, zatem można się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości wypożyczenie auta na minuty będzie dostępne również w Polsce.