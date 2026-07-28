Masz iPhone’a? Zrób to natychmiast. Podziękujesz później

Właściciele iPhone’ów powinni jak najszybciej wziąć swoje smartfony w dłonie i poświęcić chwilę, aby zainstalować najnowszą aktualizację systemu operacyjnego. To samo zalecane jest również w przypadku innych urządzeń Apple.

Właściciele iPhone’ów powinni jak najszybciej zainstalować iOS 26.6

Chociaż Apple zaprezentowało iOS 27 na WWDC 2026 w czerwcu 2026 roku i dostępna jest już publiczna beta iOS 27, to wciąż oficjalnie najnowszą wersją iOS jest iOS 26. A właściwie iOS 26.6, ponieważ firma z Cupertino wydała właśnie wersję oprogramowania o takim oznaczeniu.

Mimo zmiany cyfry dopiero po kropce, nie jest to „mała” aktualizacja dla iPhone’ów, choć wskazuje na to również krótki i raczej lakoniczny opis aktualizacji iOS 26.6:

To uaktualnienie zawiera poprawki błędów, uaktualnienia zabezpieczeń oraz optymalizuje indeks Spotlight w przygotowaniu do iOS 27.

Tymczasem, jak podaje Apple na swojej stronie, aktualizacja iOS 26.6 łata blisko 90 (!) podatności, zatem zdecydowanie wskazane jest jak najszybsze pobranie najnowszej wersji oprogramowania. Jeśli Twój iPhone nie poinformował Cię jeszcze o jej dostępności i gotowości do zainstalowania, możesz wymusić proces ręcznie.

W tym celu wejdź w Ustawienia, następnie Ogólne i potem Uaktualnienia. Twój iPhone powinien wtedy zacząć szukać i wyświetlić informację o dostępności iOS 26.6. Po pobraniu proces instalacji powinien zająć najwyżej kilka minut.

Do pobrania jest też iPadOS 26.6, watchOS 26.6, macOS Tahoe 26.6, tvOS 26.6 i visionOS 26.6

Równoczesne wydanie aktualizacji dla innych urządzeń jest standardową praktyką Apple – najnowszą wersję oprogramowania o numerze 26.6 otrzymały również tablety, smartwatche, komputery, przystawki TV oraz gogle firmy z Cupertino.

W ich przypadku opis aktualizacji również nie daje do zrozumienia, że wersja o numerze 26.6 jest istotna i nie należy jej bagatelizować. Lista załatanych podatności w macOS Tahoe 26.6 jest nawet dłuższa niż w iOS 26.6 i iPadOS 26.6 – Apple podaje, że łata ona aż ponad 130 (!!) luk. Z kolei w watchOS 26.6, tvOS 26.6 i visionOS 26.6 wdrożono ponad 80 poprawek zabezpieczeń.

Apple Watch musi jednak być naładowany do co najmniej 50% i dodatkowo znajdować się na ładowarce, zatem nie można zaktualizować go „w biegu”. W związku z tym zalecane jest zrobienie tego przy najbliższej możliwej okazji.