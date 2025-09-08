Jutro premiera iPhone 17. Specyfikacja całej czwórki już w sieci

Oficjalna premiera serii iPhone 17 już jutro, 9 września 2025 roku. Kilkadziesiąt godzin przed konferencją Apple do sieci wyciekła specyfikacja modeli iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Jedna informacja jest szokująca.

Premiera iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max dopiero 9 września, a specyfikacja już w sieci

Informacje o parametrach technicznych pochodzą z dokumentacji jednego z południowokoreańskich operatorów. Według nich już 9 września 2025 roku Apple zaprezentuje 4 smartfony:

iPhone 17,

iPhone 17 Air,

iPhone 17 Pro

oraz iPhone 17 Pro Max.

Podstawowy model ma mieć 6,3-calowy wyświetlacz i 24 Mpix aparat na przodzie, podwójny aparat 48 Mpix + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle, procesor Apple A19, 8 GB RAM i od 128 do 512 GB pamięci wbudowanej, w zależności od wersji. Specyfikacja iPhone 17 Air będzie bardzo podobna, aczkolwiek wyświetlacz ma mieć przekątną 6,6 cala, a na jego pleckach znajdzie się tylko jeden aparat – 48 Mpix.

źródło: Jukan

Podobnie iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max będą miały prawie bliźniacze parametry – 12 GB RAM, procesor Apple A19 Pro, aparat główny z matrycą 48 Mpix z funkcją nagrywania w 8K i komorę parową oraz do 1 TB pamięci wbudowanej. Różnicą jest przede wszystkim przekątna ekranu – odpowiednio 6,3 i 6,9 cala.

źródło: Jukan

Jak jednak zaznacza serwis AppleInsider, choć informacje te pochodzą od operatora, więc powinny być wiarygodne, to operatorzy podobno nie otrzymują informacji na temat nowych sprzętów Apple przed ich premierą. Możliwe zatem, że dokumentacja opiera się na przeciekach. Na taki scenariusz wskazują informacje o pojemnościach akumulatorów.

Jaką pojemność akumulatorów będą miały iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max?

Z dokumentacji operatora wynika bowiem, że iPhone 17 będzie miał akumulator o pojemności 3600 mAh (+1%), iPhone 17 Air – 2800 mAh, iPhone 17 Pro – 3700 mAh, a iPhone 17 Pro Max… 6000 mAh. To ostatnie jest niewiarygodne w przypadku Apple.

Wiarygodne informacje, pochodzące z bazy chińskiego regulatora, przekazał jednak jeden z branżowych informatorów, ShrimpApplePro. Wynika z nich też, że każdy model będzie miał akumulator o dwóch pojemnościach – mniejszy w wersji ze slotem na kartę SIM i większy w wariancie z eSIM.

iPhone 17 – 3692 mAh (znana jest tylko jedna wartość; nie wiadomo, którego modelu dotyczy),

iPhone 17 Air – 3036 mAh lub 3149 mAh,

iPhone 17 Pro – 3988 mAh lub 4252 mAh,

iPhone 17 Pro Max – 4823 mAh lub 5088 mAh.

Niewykluczone, że w przywoływanej wyżej dokumentacji operatora przy iPhone 17 Pro Max widnieje wartość 5000 mAh, jednak jakość zdjęcia nie pozwala tego jednoznacznie rozsądzić – ja tam widzę „6” z przodu, choć mając na uwadze informacje z Chin, nie wykluczam też „5”.