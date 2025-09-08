Koniec Spotify Premium za półdarmo. Już nie przyoszczędzisz

Jeden z najpopularniejszych serwisów do streamowania muzyki zapowiedział nowe zasady korzystania z usługi. Jeśli dotychczas oszczędzaliście na Spotify – czas z tym skończyć.

Zapowiedź ważnych zmian w Spotify Premium

Spotify przesyła do swoich subskrybentów maile, w których informuje o ważnych zmianach w warunkach korzystania z usług. Serwis streamingowy modyfikuje kilka istotnych rzeczy, a nowe ustalenia zaczną obowiązywać już od 26 września 2025 roku i z pewnością zainteresują osoby lubiące oszczędzać na subskrypcji.

O tym, że cennik subskrypcji w serwisach streamingowych różni się w zależności od regionu czy kraju, wiedzą chyba wszyscy. Rewelacyjnym przykładem tych różnic jest Spotify Premium Individual (pakiet dla jednej osoby), którego cena w Polsce wynosi 23,99 złotych miesięcznie.

W Niemczech jest już nieco drożej – tamtejsi użytkownicy za dostęp do usługi muszą zapłacić 12,99 euro, czyli w przeliczeniu nieco ponad 55 złotych. Z kolei w Indiach Spotify Premium związane jest z opłatą miesięczną 139 rupii, co po prostym przeliczeniu daje niecałe 6 złotych. Różnica jest spora, nie dziwi więc, że subskrybenci szukają oszczędności.

Koniec oszczędzania na Spotify Premium dzięki VPN jest już blisko

Aby zaoszczędzić, część użytkowników korzysta z VPN (ang. virtual private network – wirtualnej sieci prywatnej). Ale to, co jest oszczędnością dla subskrybentów, jest jednocześnie ogromną stratą dla przedsiębiorstw. Warto wspomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy firmy zabierają się za te nie do końca legalne działania.

W maju 2025 roku wspominaliśmy, że Google ogłosiło, iż rozszerzy na więcej krajów ochronę przed wykorzystywaniem różnic w cenach. Firma postanowiła zająć się automatycznym wykrywaniem i blokadą nadużyć w zakupach realizowanych przez platformę Google Pay.

Swój głos w sprawie zabrał też jeden z najpopularniejszych serwisów do streamowania muzyki. W nowych warunkach Spotify zaznaczono przede wszystkim, że dostęp do usługi można uzyskać wyłącznie w wersji dostępnej w miejscu zamieszkania użytkownika, po cenie obowiązującej w danym kraju. Co więcej, w warunkach zaznaczono iż „użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań mających na celu uzyskanie dostępu do Płatnej Subskrypcji lub Wersji Próbnej bez uiszczenia obowiązującej ceny”.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

W praktyce – Spotify zakazuje stosowania VPN, stosowanego w celu zredukowania ceny subskrypcji poprzez zmianę kraju, w którym korzystasz z usługi. W warunkach użytkowania zaznaczono również, że serwis może zawiesić Twój dostęp do Spotify w dowolnym momencie, jeśli wykryje naruszenie jakiegokolwiek postanowienia.