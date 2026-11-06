WhatsApp z przydatną zmianą. Skorzystają nawet osoby bez aplikacji i konta

WhatsApp pochwalił się nowym rozwiązaniem. Warto podkreślić, że nie trzeba mieć aplikacji, a nawet konta, aby skorzystać z jednej opcji.

Ulepszone wydarzenia w WhatsAppie – nowość nie tylko dla użytkowników aplikacji

W opublikowanym komunikacie możemy przeczytać, że nowa funkcja to spełnienie życzeń użytkowników. Zespół WhatsAppa miał bowiem otrzymać prośby dotyczące wprowadzenia rozbudowanego rozwiązania do tworzenia i koordynowania wydarzeń. Ponadto użytkownicy mieli informować, że chcą zapraszać także osoby, które nie korzystają z komunikatora.

Nowość jest zrealizowaniem opisanych przed chwilą postulatów. Pozwala bowiem na tworzenie wydarzeń, do których mogą być zapraszani wszyscy – zarówno osoby korzystające z komunikatora, jak i znajomi, którzy nawet nigdy nie posiadali konta.

Wydarzenie składa się z nazwy, opisu, daty z godziną, adresu i listy zaproszonych gości. Dodatkowo organizator może dodać zdjęcie w tle oraz udostępnić link, który służy do poinformowania o wydarzeniu oraz udzielania odpowiedzi, także bez pobierania aplikacji WhatsApp.

fot. WhatsApp

Nacisk położono również na kwestię prywatności. Numer telefonu organizatora nie jest widoczny dla gości, których autor wydarzenia nie zna. Poza tym osoby bez konta WhatsApp zobaczą adres wydarzenia dopiero po potwierdzeniu udziału.

WhatsApp wprowadził jeszcze nową stronę główną wydarzeń. Mamy do czynienia z miejscem, w którym można tworzyć i wysyłać spersonalizowane zaproszenia oraz zarządzać odpowiedziami na zaproszenia. Przydatna powinna okazać się opcja niestandardowych przypomnień i dodania osoby towarzyszącej. Na tej stronie można też przeglądać listę minionych wydarzeń.

Nowe podejście do wydarzeń w WhatsAppie trafi do wszystkich użytkowników

Zdecydowanie cieszy, że opisana zmiana będzie wdrażana globalnie. WhatsApp zaznacza, ze zaktualizowana sekcja związana z wydarzeniami pojawi się u wszystkich użytkowników w nadchodzących tygodniach.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy popularny komunikator otwiera się na osoby bez konta. W połowie października 2026 roku WhatsApp zyskał połączenia gościnne. Ta funkcja sprawia, że do rozmowy można zaprosić dowolną osobę, niezależnie od tego, czy ma konto na WhatsAppie, czy też nie ma i nie zamierza go zakładać.