Już teraz możesz sprawdzić jak bardzo irytujące będzie wycięcie w ekranie iPhone’a 14 Pro

Jesteś w posiadaniu iPhone’a 13 i zastanawiasz się, jak będzie wyglądać z wycięciem w kształcie kapsułki zamiast notcha, prosto z iPhone’a 14 Pro? Możesz zrobić to już teraz za pomocą jednego prostego triku i przekonać się czy nowy design ma sens (abstrahując od tego, że wiadomo, że nie ma ;)).

Reklama

Brak notcha w iPhonie 14 Pro

Premiera kolejnej serii smartfonów z logiem nadgryzionego jabłka jest zdecydowanie jedną z najbardziej wyczekiwanych w tym roku. Seria iPhone 14 zaprezentowana zostanie przez Apple już 7 września na wydarzeniu nazwanym „Far Out”.

W związku z tym nie cichną emocje związane z nowymi smartfonami Apple. Dotychczas pojawiło się wiele spekulacji co do zmian, których możemy spodziewać się w tych urządzeniach. Jedną z najgłośniejszych jest rzekomy plan usunięcia notcha na rzecz wycięcia w ekranie. Ależ rewolucja!

Są to jedynie pogłoski i musimy czekać do premiery, by przekonać się, który z przecieków był najbliżej prawdy. Z tego też powodu nie ma żadnej wspólnej wersji co do tego, jak wyglądać ma to wycięcie. Początkowe informacje sugerowały, że nowe urządzenia Apple otrzymają dwa wycięcia, tworzące coś w stylu litery „i”, natomiast najnowsze przecieki podają, że Apple cyfrowo połączy te wycięcia w jedną, długą „kapsułkę”.

(fot. Jon Prosser, Ian Zelbo)

Wypróbuj nowe wycięcie w swoim iPhonie 13

Jeśli wierzyć najświeższym spekulacjom, to właśnie długie wycięcie o kształcie kapsułki będzie tym, który znajdziemy w iPhonie 14. W związku z tym Ian Zelbo stworzył obrazek, który ma imitować ów wygląd i pozwolić na przetestowanie takiego designu w iPhonie 13 Pro lub 13 Pro Max.

Wystarczy pobrać plik z jego tweeta, włączyć go w trybie pełnego ekranu, a następnie obrócić smartfon do góry nogami. Wówczas imitacja wycięcia znajdzie się u góry wyświetlacza i będziemy mogli zobaczyć, jak potencjalnie wyglądać będzie to w iPhonie 14 Pro i Pro Max. Zwróćcie jednak uwagę, że Ian stworzył dwie wersje obrazka: jedną dla Pro i jedną dla Pro Max, ze względu na różne wymiary tych urządzeń.

For you iPhone Pro Max users…

Full screen this and turn your phone upside down to see what iPhone 14 Pro Max will look like! 👀 #AppleEvent pic.twitter.com/6Zjh7LfeVf — Ian Zelbo (@ianzelbo) September 1, 2022

Negatywny odbiór zmiany

Po pojawieniu się sposobu na przetestowanie nowego designu wiele osób naturalnie go spróbowało. Poskutkowało to falą komentarzy, krytykujących zmianę z notcha na takie wycięcie, gdyż ich autorzy nie widzą żadnych benefitów płynących z wycięcia takich rozmiarów.

Zwracają oni uwagę przede wszystkim na to, że przez szerokość kapsułkowego wycięcia na ekranie nie zmieści się nic więcej niż w smartfonach Apple sprzed zmiany. Niektórzy uważają nawet, że takie wycięcie by ich irytowało, gdyż nad nim znalajdzie się zmarnowane miejsce, którego nie można do niczego wykorzystać.

Pamiętajmy jednak, że tego typu trik nie odda prawdziwych wrażeń z użytkowania smartfona. Nie wiemy też przecież czy na pewno Apple zdecydowało się wypuścić tym razem urządzenia bez notcha, który występuje w iPhonie już od paru ładnych lat.

Musimy więc poczekać do 7 września.