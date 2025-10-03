Wkurza Cię Taylor Swift? Spotify już Ci jej nie odtworzy

Właśnie zadebiutował dwunasty album studyjny Taylor Swift, ale jeśli nie chcesz słuchać jej piosenek (albo kogokolwiek innego), Spotify przygotowało dla Ciebie specjalną funkcję.

Spotify pomoże Ci pozbyć się utworów, których nie chcesz słuchać

Spotify twierdzi, że użytkownicy chwalą je najczęściej za liczne możliwości personalizacji. Czasami jednak może się wydawać, że system złośliwie wyszukuje i odtwarza piosenki, których nie znosisz. Utwór pojawia się jako wylosowany i dopasowany do poprzednio odtwarzanych piosenek, a nawet trafia na listę utworów zebranych przez serwis „specjalnie dla Ciebie”.

Dzieje się tak dlatego, że platforma automatycznie tworzy dla Ciebie tzw. „taste profile” („profil upodobań”) i korzysta z niego podczas tworzenia personalizowanych playlist, takich jak „Wrapped” czy „Odkryj w tym tygodniu”. Na szczęście koniec z tym – jeśli są utwory, których szczerze nie trawisz (albo może źle Ci się kojarzą) i nie chcesz ich więcej słyszeć, możesz je wreszcie wykluczyć.

Niestety, nie można powiedzieć, na ile będzie to skuteczne. Twórcy zaznaczają wprost, iż wykluczenie utworu zmniejszy wpływ wcześniejszych i przyszłych odtworzeń tego utworu na Twoje rekomendacje.

Jak wykluczyć utwór w Spotify?

Nowa funkcja jest już dostępna w Polsce, zarówno w wersji darmowej, jak i Premium w aplikacji na iOS, Androida oraz w przeglądarce na komputerach. Aby z niej skorzystać, wystarczy otworzyć Spotify, znaleźć piosenkę lub playlistę, którą chcesz wykluczyć, a następnie kliknąć w trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu.

Na liście należy znaleźć opcję „Exclude track from you taste profile” (znaczek x w okręgu) i gotowe. Jeśli się rozmyślisz, możesz w ten sam sposób odznaczyć utwór i z powrotem dodać go do Twojego profilu gustu.

Jak wykluczyć utwór w Spotify? (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

(Nie)wielkie zmiany w firmie Spotify

W Spotify szykują się zmiany – i tym razem nie chodzi o kwestię użytkowania czy funkcjonalności platformy, a zarządzania nią. Firma ogłosiła, że założyciel i CEO – Daniel Ek – obejmie stanowisko prezesa wykonawczego z dniem 1 stycznia 2026 roku i jednocześnie ustąpi ze stanowiska CEO.

Przedsiębiorstwo przekazuje stanowisko CEO Gustavowi Söderströmowi (dyrektorowi ds. produktów i technologii) i Alexowi Norströmowi (dyrektorowi ds. biznesowych). Firma zaznacza jednak, że nie jest to duża zmiana, a Daniel Ek nadal będzie zaangażowany w procesy decyzyjne.

Warto wspomnieć, że od września 2025 roku Spotify oferuje muzykę w bezstratnej jakości, a kilka przydatnych funkcji – dotychczas płatnych – zostało udostępnionych w darmowej wersji Spotify.