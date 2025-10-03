Polska została wybrana. Nie ma drugiego takiego sklepu w Europie

Artykuł sponsorowany

W całej Europie nie było do tej pory takiego miejsca. Centrum Handlowe Bonarka w Krakowie to pierwsza lokalizacja, w której marka OPPO otwiera swoją strefę „Experience Zone”. Z okazji otwarcia sklepu na odwiedzających czekają wyśmienite oferty.

OPPO otwiera w Polsce sklep, w którym przetestujesz smartfony

Strefa OPPO „Experience Zone” to przestrzeń, w której możesz nie tylko kupić urządzenia tej marki, ale przede wszystkim się z nimi zaznajomić – przetestować je i sprawdzić, czy na pewno pasują do Twoich potrzeb i preferencji. Zobaczysz, jak działa system, jak wygląda kwestia wydajności w grach mobilnych, jak wypada ekran i jak radzą sobie aparaty poszczególnych smartfonów OPPO , ale też siostrzanej marki OnePlus.

Poza telefonami w strefie „Experience Zone” będzie można także przetestować słuchawki, smartwatche i rozmaite akcesoria, takie jak rysiki czy ładowarki. Na miejscu nie zabraknie również ekspertów, którzy opowiedzą o urządzeniach i pomogą dokonać odpowiedniego wyboru.

Experience Zone (fot. OPPO)

Wielkie otwarcie 4 października. Szansa, by kupić smartfon za połowę ceny

Na lokalizację pierwszej w Europie strefy marki OPPO „Experience Zone” wybrano krakowskie Centrum Handlowe Bonarka. Znajdziesz ją na pierwszym piętrze (FF 11). Uroczyste otwarcie odbędzie się w sobotę, 4 października 2025 roku, o godzinie 11.30.

Wielkie otwarcie Oppo Experience Zone w CH Bonarka (fot. OPPO)

Dla odwiedzających przygotowano wiele atrakcyjnych ofert. Pierwszych 5 klientów otrzyma rabat w wysokości 50% na zakup dowolnego smartfona, a kolejnych 45 osób – 10% zniżki i bezprzewodowe słuchawki OPPO Buds 2 w prezencie.

Do tego ceny wszystkich urządzeń z kategorii IoT będą obniżone o 20%, a każdy, kto pokaże, że obserwuje media społecznościowe OPPO, otrzyma ochronę ekranu za darmo. Dopełnieniem całości będą konkursy z nagrodami oraz… występ iluzjonisty.

Experience Zone (fot. OPPO)

OPPO to stosunkowo młoda marka – swój pierwszy telefon wypuściła w 2008 roku, a do Polski dotarła zaledwie sześć lat temu. Cieszy się jednak dużą rozpoznawalnością i popularnością. Jej przedstawiciele przekonują, że nasz kraj stanowi dla niej ważny rynek i to dlatego właśnie w Krakowie otwierają pierwszą w Europie strefę „Experience Zone”.

Mało tego – do końca roku w Polsce otwarte mają zostać dwie kolejne.