Łatwo pozbędziesz się starych mebli. Nie musisz jechać do PSZOK-u

Popularne w Polsce przedsiębiorstwo wprowadza kilka zmian w regulaminie swojego programu lojalnościowego. Jedną z najważniejszych jest uruchomienie nowej platformy sprzedażowej z używanymi produktami Ikea. Klienci szwedzkiej marki będą mogli też korzystać z nowego narzędzia do tworzenia listy prezentów.

Nowa platforma uprości sprzedaż starych mebli

Ikea informuje swoich klientów o zmianach wdrażanych do regulaminu programu lojalnościowego Ikea Family. Nowe zasady będą obowiązywały od 21 października 2025 roku.

Jedną z najnowszych propozycji jest second-hand Ikea, której dostawcą jest INBAB. Dostawca ten odpowiedzialny jest za działalność i usługi marketplace produktów używanych pochodzących z Ikea. Warto zaznaczyć, że Ikea Retail nie bierze odpowiedzialności za usługi i ich funkcjonowanie.

Jak i gdzie sprzedać stare meble z Ikei?

Użytkownicy nowej platformy będą mogli kupować oraz sprzedawać używane meble oraz akcesoria domowe z Ikei. Wyjątkiem są produkty spożywcze, sprzęt AGD i materace, a także rzeczy, które zostały wycofane. Co ważne, oferowane produkty muszą być bezpieczne i nadawać się do użytku.

Sprzedający zobowiązany jest do udostępnienia minimum dwóch zdjęć oferowanej rzeczy, a także udzielenia odpowiedzi na kilka krótkich pytań na temat jej jakości, stanu i wyglądu. Fotografie nie mogą być jednak dowolne – produkt musi być głównym elementem, zdjęcia muszą wskazywać wady oraz nie mogą znajdować się na nich osoby, substancje odurzające i – co ciekawe – symbole religijne czy polityczne.

Konieczne jest też przekazanie informacji o miejscu odbioru – nie musi być to Twój dom, może być miejsce publiczne, np. parking przy markecie Ikea. Każde ogłoszenie będzie podlegało automatycznemu systemowi moderacji. Jeśli nieprawidłowości zostaną wykryte, moderator skontaktuje się z Tobą poprzez czat.

Przydatną funkcją jest automatyczna rekomendacja ceny, choć w regulaminie jasno zaznaczono, że nie trzeba z niej korzystać – można wystawić coś taniej lub drożej. Produkt możesz też oddać za darmo.

Jak kupić meble Ikea z drugiej ręki?

Zakupy używanych mebli Ikea będą łatwe i bardzo zbliżone do innych platform. Wystarczy dodać produkt do koszyka, przejść do kasy i opłacić zamówienie. Meble czy akcesoria w tym momencie uznawane są za zarezerwowane, a płatność jest przechowywana u dostawcy w ramach ochrony kupującego. Pieniądze zostaną przekazane do sprzedającego dopiero po 48 godzinach od kliknięcia przez kupującego akceptacji, że produkt został pomyślnie odebrany.

Warto wspomnieć, że w sierpniu 2024 roku Ikea testowo uruchomiła platformę Ikea Preowned w Madrycie i Oslo. Z kolei używane produkty, które wróciły do sklepów, możesz na co dzień przeglądać w sekcji Okazje na okrągło. Co ważne, zarezerwowane produkty należy odebrać osobiście w sklepie.

Ikea skończy z nietrafionymi prezentami

Użytkownicy programu Ikea Family mogą również skorzystać z nowego narzędzia. Lista prezentów z Ikea ma pozwolić na tworzenie przez użytkownika listy produktów na różne okazje, np. ślub, parapetówka, baby shower itp. Twórca listy może w jednym miejscu gromadzić produkty z katalogu towarów Ikea Retail, które chciałby otrzymać. Po skompletowaniu i zapisaniu listy można ją udostępnić wybranej osobie lub osobom. Co ważne, odbiorca listy nie musi być uczestnikiem programu Ikea Family.

Narzędzie do tworzenia listy prezentów będzie dostępne wyłącznie na stronie internetowej – nie będzie więc możliwe stworzenie jej w aplikacji i w sklepach stacjonarnych. Odbiorca listy może łatwo kupić towary umieszczonej na liście w sklepie stacjonarnym i internetowym. Jeśli dany produkt zostanie już kupiony, użytkownik może go oznaczyć, aby nie powielać prezentów z innymi odbiorcami listy.

Jeśli jeszcze nie otrzymaliście maila z zapowiedzią zmian, nowy regulamin znajdziecie tutaj.