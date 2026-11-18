Już niebawem tanie linie lotnicze Wizz Air udostępnią swoim pasażerom internet na pokładach samolotów. Usługa będzie płatna, choć jest pewna funkcja, z której klienci skorzystają za darmo.

Internet w samolotach Wizz Air – ma być tanio, ale nie za wszystko będzie trzeba płacić

W październiku 2025 roku tanie, węgierskie linie lotnicze Wizz Air, zapowiedziały wprowadzenie do swoich samolotów internetu oraz rozpoczęły pilotażowe testy. Kilka miesięcy później – w marcu 2026 roku – Wizz Air poinformował, że w samolotach będzie dostępny cyfrowy ekosystem pokładowy. Usługa ta zapowiadana była jako częściowo płatna. Teraz pojawiły się kolejne informacje.

Wizz Air zdradził, że już pod koniec pierwszego kwartału 2027 roku zaczną latać pierwsze samoloty z Wi-Fi. Co więcej, firma zakłada, że już do końca maja 2027 roku bezprzewodowy internet zostanie wdrożony w 100 samolotach floty. Jak zaznaczył Ian Malin – Chief Commercial Officer w Wizz Air – podczas rozmowy z portalem fly4free, proces instalacji nie jest bardzo skomplikowany i w jednym samolocie trwa od 24 do 48 godzin.

Warto jednak przypomnieć, że dostęp do sieci dla pasażerów nie będzie bezpłatny, choć będą pewne wyjątki. Na ten moment szef nie zdradza konkretnej ceny, jednak zapewnia, że będzie ona odświeżająco niska i wierzy, że Starlink zmieni sposób, w jaki pasażerowie podróżują na pokładach samolotów WizzAir.

Internet w Wizz Air będzie płatny, ale linie lotnicze zaoferują darmowe funkcje i zniżki

Pasażerowie za darmo będą mogli korzystać z aplikacji Wizz Air przez cały czas trwania lotu, w tym przeglądać ofertę, zapoznawać się z informacjami na temat miejsca, do którego lecą, a także korzystać z zakupu dodatkowych usług.

Klienci w czasie podróży zarezerwują również nocleg, wypożyczą samochód, skorzystają z ofert na zwiedzanie obiektów z przewodnikiem czy zakupią bilety na koncert lub do teatru w lokalizacjach współpracujących z liniami lotniczymi. Ian Malin zdradził też, że proponowane oferty mają być skrojone na miarę pasażera. Dodatkowo, jeśli w oparciu o zgromadzone przez firmę dane, okaże się, że pasażer często lata na danej trasie, będzie można na przykład zaoferować mu 20-procentowy rabat na loty.