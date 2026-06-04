Jesteś w trakcie odchudzania? Nowa waga Withings ma funkcję, której potrzebujesz

Zadebiutowała nowa waga Withings BodyFit, która oferuje sporo w nieco bardziej akceptowalnej cenie. Ma też rozwiązanie dla osób biorących leki z grupy GLP-1.

Withings BodyFit – nowa waga, która pozwoli śledzić skutki popularnego leku

W tym roku odbyła się już premiera wagi Withings Body Scan 2, czyli nowej odsłony udanego modelu Withings Body Scan. Oczywiście to tylko jedno z wielu tego typu urządzeń w portfolio producenta, który znany jest z dostarczania wysokiej jakości wag umożliwiających mierzenie wielu parametrów związanych ze zdrowiem.

Najnowsza propozycja nazywa się Withings BodyFit i – owszem – najważniejszą funkcją jest pomiar masy użytkownika, ale do tego dochodzi bogaty zestaw innych opcji. Waga oferuje specjalnie zaprojektowany drążek, który należy trzymać w dłoniach, aby system mógł ocenić skład ciała, w tym masę mięśniową oraz zbadać stan serca (m.in. pomiar EKG).

Co ciekawe, wyniki mają charakteryzować się wysoką dokładnością, zbliżoną do profesjonalnego skanu DEXA. Withings twierdzi, że BodyFit ma 98% dokładności w zakresie masy mięśniowej i 99% dokładności w przypadku masy tłuszczowej.

fot. Withings

W związku z tym, że branie leków z grupy GLP-1 (np. popularny Ozempic) w trakcie odchudzenia może często skutkować utratą nie tylko masy tłuszczowej, ale też mięśniowej, waga Withings BodyFit powinna być przydatnym narzędziem do śledzenia skutków ubocznych. Oczywiście sprawdzi się również w trakcie normalnego odchudzania, które także może wiązać się ze spadkiem masy mięśniowej.

Dane, a także trendy z ostatnich tygodni czy miesięcy, można śledzić w mobilnej aplikacji. Znajdziemy w niej podział ciała na sześć głównych stref z uwzględnieniem masy mięśniowej i tłuszczowej w każdej z nich. Aplikacja oferuje też możliwość śledzenia bilansu kalorycznego z opcją dodawania aktywności i posiłków. Użytkownik może też wyznaczać cele, a następnie śledzić dokonywane postępy.

Cena Withings BodyFit i dostępność

W Europie waga zadebiutuje 1 lipca w sugerowanej cenie 249,95 euro, co jest równowartością około 1058 złotych. Owszem, za mniej można kupić świetny smartwatch i jeszcze trochę nam zostanie – np. Huawei Watch Fit 5 Pro. Należy jednak odnotować, że wagi Withings nie należą do tanich, ale podobno nadrabiają dokładnością pomiarów względem innych inteligentnych wag. Model BodyFit na tle tych flagowych wypada nawet przystępnie w kwestii ceny.