Nowa waga Withings wykryje poważne schorzenie. Dotyka co czwartego Polaka

Świetna waga łazienkowa doczekała się solidnej następczyni. Francuska marka zaanonsowała Withings Body Scan 2. Jednym z ulepszeń jest możliwość wykrywania poważnego schorzenia, na które choruje już 11 milionów Polaków.

Oto następczyni zaawansowanej wagi Withings Body Scan

Francuska marka, znana z produkcji inteligentnych urządzeń do monitorowania zdrowia, zaprezentowała nową odsłonę popularnej wagi łazienkowej Withings Body Scan. Odświeżone urządzenie pozwoli na monitorowanie 60 biomarkerów, a ich przeanalizowanie ma trwać około 90 sekund.

Unowocześniona waga Withings Body Scan 2 zaoferuje powiadomienia o ryzyku występowania nadciśnienia tętniczego. Funkcja ta została oparta o sztuczną inteligencję. Jak podkreśla 9to5google, dzięki temu ten inteligentny sprzęt ma m.in. pomagać w zniwelowaniu głównego czynnika ryzyka udaru. Warto w tym miejscu wspomnieć, że zgodnie z najnowszymi statystykami na nadciśnienie tętnicze choruje już 11 milionów Polaków.

Ponadto w Body Scan 2 znajdzie się opcja wykrycia potencjalnych zaburzeń w regulacji glikemii oraz wczesnego ostrzegania np. przed stanem przedcukrzycowym. Dodatkowo waga obsłuży również kardiografię impedancyjną (ICG), dzięki czemu można określić czynność serca i jakie czynniki mogą na nią wpływać. Jak wspomina francuski producent, wiele funkcji zostało potwierdzonych klinicznie, a głównym celem tego urządzenia jest zachęcenie użytkowników do wdrożenia zmian w stylu życia.

Withings Body Scan 2 (źródło: Withings)

Druga generacja Withings Body Scan – co jeszcze wykryje i ile będzie kosztować?

Waga Withings Body Scan 2 określana jest jako stacja badająca długowieczność, której działanie oparto na badaniach naukowych. Nowy sprzęt – podobnie jak poprzednia wersja – łączy się z wieloma aplikacjami mobilnymi, w tym Fitbit przez Android Health Connect. Synchronizacja realizowana jest przez sieć Wi-Fi lub za pośrednictwem Bluetooth.

W aplikacji producenta użytkownik sprawdzi m.in. zebrane pomiary i analizy, a także zapozna się z nowym wskaźnikiem trajektorii zdrowia, który określa stan zdrowia w dłuższej perspektywie. Nowością będzie również możliwość wykrywania skoków ciśnienia oraz ocena wieku serca użytkownika.

Withings Body Scan 2 zostanie oficjalnie zaprezentowana podczas targów CES 2026. Waga – podobnie jak poprzednia – ma nie być tania. W USA będzie sprzedawana za 599 dolarów (~2160 złotych). Jak szacuje 9to5google, nowa waga będzie droższa od poprzedniej generacji o 100 dolarów. Obecnie można zapisać się na listę oczekujących na stronie internetowej producenta. Po zapisaniu się Withings prześle powiadomienie mailem o premierze Body Scan 2.

Na ten moment pierwsza generacja Withings Body Scan sprzedawana jest w Polsce za 1650 złotych.