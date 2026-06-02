LOT zrobił to jako jeden z pierwszych na świecie. Już nie będziesz narzekać

Polskie Linie Lotnicze LOT zaanonsowały nowe rozwiązanie, które ma oszczędzić Ci frustracji i nerwów przed podróżą. Obsługa klienta ma być nie tylko nowoczesna, ale przede wszystkim szybsza i sprawniejsza.

Nowoczesne rozwiązanie trafi do LOT-u, aby szybciej Cię obsłużyć

Polskie Linie Lotnicze pochwaliły się nawiązaniem nowej współpracy ze znaną firmą, trudniącą się sztuczną inteligencją – co ważne, LOT zrobił to jako pierwszy na świecie. ElevenLabs jest amerykańskim przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za tworzenie syntetyzatorów mowy oraz programów służących do przetwarzania tekstu na mowę. Warto wspomnieć, że ElevenLabs zostało założone przez Piotra Dąbrowskiego i Matiego Staniszewskiego, a obecnie z usług tej firmy korzystają miliony firm, programistów, twórców, a nawet instytucje rządowe w wielu krajach.

Celem współpracy jest opracowanie nowoczesnego systemu AI, dzięki któremu pasażerom linii lotniczych LOT ma być łatwiej i wygodniej planować podróż czy otrzymywać informacje na jej temat. Według polskiej marki partnerstwo ma na celu dalsze zwiększanie jakości i dostępności obsługi klienta poprzez rozwój nowoczesnych rozwiązań oraz kanałów kontaktu z pasażerami. W praktyce natomiast narzędzie stworzone przez ElevenLabs ma stać się uzupełnieniem obecnego systemu obsługi, a jego głównym zadaniem będzie zwiększenie efektywności operacyjnej.

Jak podkreśla LOT – dla pasażerów oznacza to:

krótszy czas oczekiwania na połączenie,

możliwość otrzymania szybszej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące lotu, rezerwacji czy zmian w podróży,

możliwość załatwienia prostych spraw bez potrzeby czekania w kolejce,

łatwe przekierowanie podróżnego do konsultanta w przypadku trudniejszych spraw – co ważne, bot ma przekazywać konsultantowi wszystkie niezbędne informacje.

Współpraca PLL LOT i ElevenLabs (źródło: LOT)

Już wkrótce LOT wystartuje z pilotażowym projektem opracowanym z ElevenLabs

Z komunikatu wynika, że system ma nie zastępować kontaktu z człowiekiem, a go uzupełnić. Linie lotnicze tłumaczą też, iż możliwa będzie równoczesna obsługa dużej liczby prostych zapytań od pasażerów, dzięki czemu klienci wymagający indywidualnego wsparcia otrzymają pomoc szybciej niż dotychczas. Wdrażane narzędzie AI ma odgrywać kluczową rolę w czasie wzmożonego kontaktu ze strony pasażerów.

Rozwiązanie będzie wdrażane w ramach pilotażu w postaci inteligentnego asystenta głosowego, który ma wesprzeć obsługę infolinii LOT-u. Wprowadzenie narzędzia zaplanowano na okres wakacyjny, a początkowo system ma być dostępny w wybranych godzinach w języku polskim i angielskim. Jednocześnie firma podkreśla, iż w przyszłości planuje zwiększyć liczbę obsługiwanych języków oraz wdrożyć podobne usprawnienia w innych kanałach – w tym w aplikacji oraz czacie.

Warto przypomnieć, że LOT udostępnia też Wi-Fi w swoich samolotach. W marcu 2026 roku udostępniono tę usługę w pierwszym Boeingu 787-9 Dreamliner.