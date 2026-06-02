Samsung znalazł sposób na smuklejsze laptopy

Laptopy nie są dziś szczególnie grubymi urządzeniami, ale wygląda na to, że niebawem mogą stać się jeszcze smuklejsze. I to nawet wtedy, gdy mowa o modelach kierowanych do graczy. Wnioskuję po tym, jakimi osiągnięciami z zakresu wyświetlaczy firma Samsung pochwaliła się podczas targów Computex 2026.

Samsung pokazał wyjątkowo smukły wyświetlacz OLED do laptopa

Samsung opracował wyjątkowo smukły wyświetlacz OLED do laptopów. Ma o ponad 20% mniejszą grubość niż te, które aktualnie wychodzą z jego fabryk, a równocześnie zachowuje kluczowe parametry i cechy. Oferuje jasność sięgającą 1000 nitów, bardzo głęboką czerń i wysoki kontrast (dzięki wygaszaniu do 0,0005 nita) oraz częstotliwość odświeżania aż do 240 Hz. Dzięki temu ma się z powodzeniem sprawdzić w modelach gamingowych.

Aby osiągnąć większą smukłość Samsung opracował specjalistyczny proces wytrawiania. Pozwala on na zmniejszenie grubości zarówno podłoża TFT (Thin Film Transistor), jak i szkła enkapsulacyjnego. Równocześnie producent chwali się wysoką trwałością i odpornością na odkształcenia. Dzięki temu możliwe ma być tworzenie cieńszych laptopów bez konieczności godzenia się na inne kompromisy.

Wyjątkowo smukły wyświetlacz OLED do laptopów (fot. Samsung)

Jest też pierwszy panel QD-OLED oferujący równocześnie rozdzielczość 4K i odświeżanie 360 Hz

Podczas targów Computex 2026 firma Samsung zaprezentowała również pierwszy na świecie wyświetlacz QD-OLED o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 360 Hz. Panel ten cechuje się przekątną 31,5 cala i ma znaleźć zastosowanie w wysokiej klasy monitorach zoptymalizowanych pod kątem potrzeb zwykłych użytkowników, graczy i twórców.

Wyświetlacz ten rozwiązuje dotychczasowy problem, polegający na dylemacie pt. albo wysoka rozdzielczość, albo wysoka częstotliwość odświeżania. Ten oferuje jedno i drugie w tym samym momencie. Równocześnie pozwala na osiągnięcie odświeżania na poziomie nawet 680 Hz (przy rozdzielczości zredukowanej do Full HD – 1080p). Poza tym cechuje go również wysoka jasność maksymalna – sięga 600 nitów.

Pierwszy na świecie wyświetlacz QD-OLED o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 360 Hz (fot. Samsung)

Laptopowy wyświetlacz OLED nie osiągnął jeszcze etapu produkcyjnego i nie wiadomo, kiedy można się spodziewać jego ewentualnej premiery rynkowej. Z kolei masowa produkcja panelu QD-OLED do monitorów wystartuje w drugiej połowie 2026 roku i jest już 10 marek, z którymi Samsung prowadzi rozmowy o wdrożeniu tej technologii.