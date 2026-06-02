Samsung znalazł sposób na smuklejsze laptopy

Laptopy nie są dziś szczególnie grubymi urządzeniami, ale wygląda na to, że niebawem mogą stać się jeszcze smuklejsze. I to nawet wtedy, gdy mowa o modelach kierowanych do graczy. Wnioskuję po tym, jakimi osiągnięciami z zakresu wyświetlaczy firma Samsung pochwaliła się podczas targów Computex 2026.
Samsung pokazał wyjątkowo smukły wyświetlacz OLED do laptopa
Samsung opracował wyjątkowo smukły wyświetlacz OLED do laptopów. Ma o ponad 20% mniejszą grubość niż te, które aktualnie wychodzą z jego fabryk, a równocześnie zachowuje kluczowe parametry i cechy. Oferuje jasność sięgającą 1000 nitów, bardzo głęboką czerń i wysoki kontrast (dzięki wygaszaniu do 0,0005 nita) oraz częstotliwość odświeżania aż do 240 Hz. Dzięki temu ma się z powodzeniem sprawdzić w modelach gamingowych.
Aby osiągnąć większą smukłość Samsung opracował specjalistyczny proces wytrawiania. Pozwala on na zmniejszenie grubości zarówno podłoża TFT (Thin Film Transistor), jak i szkła enkapsulacyjnego. Równocześnie producent chwali się wysoką trwałością i odpornością na odkształcenia. Dzięki temu możliwe ma być tworzenie cieńszych laptopów bez konieczności godzenia się na inne kompromisy.
Jest też pierwszy panel QD-OLED oferujący równocześnie rozdzielczość 4K i odświeżanie 360 Hz
Podczas targów Computex 2026 firma Samsung zaprezentowała również pierwszy na świecie wyświetlacz QD-OLED o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 360 Hz. Panel ten cechuje się przekątną 31,5 cala i ma znaleźć zastosowanie w wysokiej klasy monitorach zoptymalizowanych pod kątem potrzeb zwykłych użytkowników, graczy i twórców.
Wyświetlacz ten rozwiązuje dotychczasowy problem, polegający na dylemacie pt. albo wysoka rozdzielczość, albo wysoka częstotliwość odświeżania. Ten oferuje jedno i drugie w tym samym momencie. Równocześnie pozwala na osiągnięcie odświeżania na poziomie nawet 680 Hz (przy rozdzielczości zredukowanej do Full HD – 1080p). Poza tym cechuje go również wysoka jasność maksymalna – sięga 600 nitów.
Laptopowy wyświetlacz OLED nie osiągnął jeszcze etapu produkcyjnego i nie wiadomo, kiedy można się spodziewać jego ewentualnej premiery rynkowej. Z kolei masowa produkcja panelu QD-OLED do monitorów wystartuje w drugiej połowie 2026 roku i jest już 10 marek, z którymi Samsung prowadzi rozmowy o wdrożeniu tej technologii.