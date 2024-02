Windows 11 pomoże Ci usunąć mistrzów drugiego planu

Jeśli korzystasz na co dzień z systemu Windows 11, to masz wszystko, czego potrzebujesz, by pozbywać się niechcianych obiektów z cyfrowych fotografii (i robić to jak prawdziwy spec). Jest tak dzięki nowej, opartej na sztucznej inteligencji funkcji, która została dodana do aplikacji Zdjęcia.

Zdjęcia w Windows 11 pomogą Ci pozbyć się niechcianych obiektów

Aplikacja Zdjęcia dla systemu Windows 11 zyskała bardzo fajną, a przy tym przydatną funkcję. U konkurencji widzieliśmy ją już wcześniej, ale faktem jest, że jej dostępność ograniczona była dotąd raczej do płatnego oprogramowania.

Mowa o generatywnym wymazywaniu obiektów. Tłumacząc na bardziej zrozumiały język: będziemy mogli usuwać niechciane elementy ze zdjęć, a aplikacja pozbędzie się ich w taki sposób, by cała kompozycja wyglądała naturalnie i nie dało się zauważyć, że coś faktycznie tam wcześniej było. Możesz więc wyeliminować rozmaite niedoskonałości albo też wyciąć przypadkowe osoby ze swoich fotografii z wakacji.

Rozwiązanie to bazuje na sztucznej inteligencji, której algorytmy analizują najbliższe otoczenie wymazywanego obiektu i starają się wygenerować najbardziej realistyczne i pasujące do reszty wypełnienie. To może być zarówno tło, jak i elementy na pierwszym planie. Na przykład na powyższym przykładzie możesz zobaczyć, jak aplikacja Zdjęcia poradziła sobie z usunięciem smyczy przysłaniającej pieska i ludzi z tyłu.

Funkcja ukryta jest w panelu Edycji. Po jej aktywacji, dla możliwie najlepszych efektów, możesz zmienić rozmiar pędzla (do zaznaczania fragmentów przeznaczonych do usunięcia). Microsoft postarał się też o to, byśmy mogli zaznaczyć wiele obiektów naraz, co przyspiesza cały proces „doskonalenia” zdjęcia.

Edycja z AI także dla użytkowników Windows 10

Generatywne wymazywanie obiektów trafiło już do insiderów, czyli testerów Okienek. Równocześnie z wprowadzeniem tej funkcji w Jedenastce firma Microsoft zrobiła także miły prezent użytkownikom systemu Windows 10. W ramach aktualizacji Zdjęć otrzymują oni tę nowinkę, jak również wszystkie pozostałe narzędzia do edycji fotografii, które wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji. Mowa o rozmywaniu, usuwaniu i zastępowaniu tła.