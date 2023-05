Microsoft testuje nowe funkcje edycji zdjęć. Podstawowy retusz wprost z Windowsa 11

Microsoft małymi kroczkami zmienia doświadczenia płynące z użytkowania systemu Windows 11. Drobiazgi zmieniające sposób korzystania z aplikacji Zdjęcia już teraz testowane są w próbnych wersjach oprogramowania.

Aplikacja Zdjęcia z nowymi funkcjami

Microsoft przyjrzał się bliżej aplikacji Zdjęcia, która jest domyślną przeglądarką plików graficznych w Windows 11. Uznano, że przydatne może okazać się wyposażenie jej w narzędzie Spot Fix oraz ulepszenie funkcji pokazu slajdów. Co się zmienia?

Na początku warto wspomnieć, że jak na razie nie zauważymy żadnych modyfikacji – chyba że jesteśmy częścią programu niejawnych testów systemu w kanałach dystrybucji Canary lub Dev. Reszta z nas będzie musiała poczekać na nie kilka miesięcy, aż zostaną uznane za ostatecznie zasadne, bezpieczne i przydatne – wtedy trafią do globalnej dystrybucji, w jednej z aktualizacji oprogramowania.

Nowa funkcja pokazu slajdów umożliwia przeglądanie zdjęć ze zwykłymi animacjami, ale także z losowymi przejściami i dodaną ścieżką dźwiękową. Zdaniem głównego menedżera produktowego odpowiedzialnego za rozwój aplikacji Zdjęcia, wiele osób prosiło o taką formę pokazu slajdów, co postanowiono przetestować w najnowszej aktualizacji dla uczestników programu Windows Insider.

Nowe opcje pokazu slajdów (fot. Microsoft)

Dodatkowo powróciła inna pożądana funkcja: pasek przewijania osi czasu podczas przeglądania zdjęć. Pozwala to na szybkie orientowanie się w zbiorach fotografii, bazujące na dacie ich wykonania. To opcja szeroko znana z urządzeń mobilnych czy choćby przeglądarkowej wersji Zdjęć Google. Rzeczywiście mocno ułatwia to przeszukiwanie zasobów, choć Google ostatnio zaczęło wdrażać znacznie bardziej zaawansowane wyszukiwanie, bazujące na sztucznej ineligencji.

Powrót osi czasu w przeglądarce zdjęć (fot. Microsoft)

Spot Fix, czyli usuwanie drobnych skaz na zdjęciach

Jeszcze jednym drobiazgiem, który Microsoft chce wdrożyć do aplikacji Zdjęcia, jest dodatkowa opcja edycji fotografii. Spot Fix ma pomagać w usunięciu niechcianych punktów ze zdjęć.

Usuwanie drobnych elementów ze zdjęcia (fot. Microsoft)

Choć może to wyglądać jak opcja usuwania dowolnych obiektów z fotografii, nie jest to to samo, co Magic Eraser, które oferowane jest przez Google. Narzędzie do retuszu można powiększyć lub zmniejszyć, ale nie obrysujemy nim niepożądanego obiektu ze zdjęcia. Chodzi raczej o pozbywanie się drobnych przedmiotów, odbić światła i tak dalej.

Microsoft uczynił z aplikacji Zdjęcia jeden z najczęściej aktualizowanych programów. W ubiegłym roku zyskał on nowy interfejs zarządzania biblioteką obrazów, w skład której mogą teraz wchodzić fotografie z chmury OneDrive czy iCloud.