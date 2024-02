REDMAGIC DAO 150 W GaN to niezwykła ładowarka

REDMAGIC oprócz gamingowych smartfonów sprzedaje również inne urządzenia dla graczy – klawiatury, myszki czy słuchawki bezprzewodowe. Teraz linia sprzętów wzbogaciła się o rozbudowaną ładowarkę.

Wielozadaniowa ładowarka

Przede wszystkim REDMAGIC DAO 150 W GaN imponuje tym, co widzimy już w nazwie urządzenia, czyli maksymalną mocą. Przy natężeniu 7,5 ampera kość (bo trudno nazwać to „kostką do ładowania”, ale nie uprzedzajmy faktów) dostarcza maksymalnie 150 W mocy. Dzięki obsłudze PowerDelivery 3.1 ładowarka może ładować do czterech urządzeń jednocześnie.

Ładowarka REDMAGIC DAO 150 W GaN (Źródło: producent)

Ładowarka wspiera również łączność Bluetooth poprzez aplikację Goper. Dzięki niej możemy sprawdzić stan ładowania na pojedynczych gniazdach lub… dostosować oświetlenie LED na obudowie. W końcu jest to urządzenie opracowane przez markę skierowaną do graczy, prawda?

Jeżeli jednak nie chcecie korzystać z aplikacji, informacje o ładowaniu będziecie mogli podejrzeć na wyświetlaczu znajdującym się z przodu urządzenia. Oprócz gniazda DC (maksymalna moc wyjściowa 150 W) do dyspozycji użytkownika oddano dwa porty USB-C (140 W) oraz jeden USB-A (30 W). Lista wspieranych standardów ładowania jest całkiem długa i obejmuje: UFCS, Huawei SCP 10 V/2,25 A, Apple 2,4 A, AFC (Samsung 9V/2A), QC 3.0, QC 4.0, PD 2.0, PD 3.0, PD 3.1, PPS, 12V/2A, DCP/BC1.2.

Pokaż, co hula w środku

Szyby w obudowach komputerowych udowadniają, że gracze lubią podpatrywać, jak wyglądają ich zabawki w środku. Producent postanowił nie być gorszy, dlatego ładowarka DAO 150 W GaN oferuje przezroczystą obudowę. Z pewnością całość idealnie komponuje się ze smartfonem REDMAGIC 9 Pro w wersji kolorystycznej Cyclone i Snowfall.

Ładowarka REDMAGIC DAO 150 W GaN (Źródło: producent)

Ładowarka mierzy 110x71x35 mm i waży aż 870 gramów, więc raczej nie będzie towarzyszyła Wam na co dzień w plecaku lub torbie, choć akcesorium oferuje chowane bolce, za pomocą których można podłączyć je bezpośrednio do gniazdka. Sprzedaż ruszy 1 marca 2024 roku.

Producent ustalił cenę REDMAGIC DAO 150 W GaN na 199 euro (równowartość ~860 złotych). Przez cały marzec sprzęt będzie dostępny na oficjalnej stronie ze zniżką w wysokości 20 euro, choć wysyłka do Polski kosztuje 9 euro. Koniec końców, jeżeli nie kupicie ładowarki wraz ze smartfonem, możecie liczyć na cenę z wysyłką wynoszącą 188 euro (~815 złotych).