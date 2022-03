Nareszcie! Wybór domyślnej przeglądarki w Windows 11 stał się łatwiejszy

Windows 11 okazał się naprawdę dobrym wydaniem systemu operacyjnego z Redmond. Nie obyło się jednak bez niedociągnięć. Na szczęście Microsoft skrupulatnie poprawia swoje oprogramowanie, a tym razem zdecydowano skupić się na kwestii wyboru domyślnej przeglądarki internetowej.

Microsoft nie skazywał użytkowników na Edge’a, ale…

Jeśli firma z Redmond zdecydowałaby się wyraźnie zmusić użytkowników do korzystania wyłącznie z przeglądarki Microsoft Edge, to nie tylko wpłynęłoby to negatywnie na odbiór Windows 11, ale najpewniej skończyłoby się to pozwami w sądzie za działania utrudniające zdrową konkurencję. Na szczęście, jeden z największych graczy z Doliny Krzemowej nie podjął tak absurdalnej decyzji.

Od premiery „Jedenastki” nic nie stało na przeszkodzie, aby zastąpić Edge’a dowolną inną przeglądarką – Google Chrome, Opera czy Firefox. Warto mieć jednak na uwadze, że zmiana domyślnej przeglądarki do tej pory nie była aż tak wygodna, jak chociażby w przypadku poprzednich wersji Windowsa.

W Windows 11 zabrakło bowiem prostego przycisku, który w łatwy i szybki sposób ustawiłby Chrome’a czy Firefoksa jako główną przeglądarkę internetową w całym systemie. Zamiast tego użytkownicy musieli przypisywać konkurencyjną przeglądarkę do poszczególnych rozszerzeń plików i do obsługi protokołów (m.in. HTTP, HTTPS czy HTML) w ustawieniach systemu.

Najłatwiejszy sposób, o którym trzeba było pamiętać tuż po zainstalowaniu nowej przeglądarki i przy jej pierwszym uruchomieniu, sprowadzał się do wybrania domyślnej aplikacji w wyskakującym okienku. Ponadto konieczne było zaznaczenie pola „zawsze używaj tej aplikacji”, aby otrzymać oczekiwany efekt. Nie było to jednak w pełni satysfakcjonujące podejście.

Windows 11 już bez irytującego rozwiązania

Jak informuje The Verge, Microsoft w tym tygodniu rozpoczął udostępnianie aktualizacji KB5011563, która wreszcie naprawia jedno z podstawowych niedociągnięć. Zmiana domyślnej przeglądarki stała się bowiem odczuwalnie szybsza i wygodniejsza.

Warto dodać, że wyczekiwania zmiana była testowana już pod koniec zeszłego roku, ale dopiero teraz jest wprowadzana u wszystkich użytkowników. Cóż, lepiej późno niż wcale.

Obecnie, po przejściu do konfiguracji domyślnych aplikacji w ustawieniach Windows 11, w oknie wyboru przeglądarki internetowej, zobaczymy nowy przycisk. Za jego pomocą możemy od razu ustawić domyślną przeglądarkę dla całego systemu, bez konieczności przypisywania jej do konkretnych rozszerzeń plików.

Oczywiście mamy do czynienia tylko z dodaniem jednego przycisku, ale z pewnością ta zmiana ucieszy wielu użytkowników Windows 11. Zadowolone powinny być przede wszystkim osoby, które częściej przesiadają się pomiędzy różnymi przeglądarkami internetowymi.