Opera zaprezentowała przeglądarkę z wbudowanym portfelem kryptowalutowym i galerią NFT

Opera stara się oferować swoje produkty różnym typom użytkownika. Ma już własna przeglądarkę gamingową, a teraz prezentuje coś dla osób zainteresowanych handlem kryptowalutami.

Przeglądarka Opera dla krypto-entuzjastów

Opera uruchomiła jakiś czas temu inicjatywę pod nazwą „Crypto Browser Project”. W gruncie rzeczy chodzi o przeglądarkę, która oferowałaby użytkownikom bezpośredni i bezproblemowy dostęp do Web3. Jest już ona dostępna w wersji beta dla trzech systemów operacyjnych: Windows, Mac i Android.

Program upraszcza przeglądanie zdecentralizowanych aplikacji (DApps) oraz korzystanie ze stron Web3, gier i platform metaverse, zapewniając przy tym płynną obsługę międzyplatformową. Jednym z jego elementów jest też „Crypto Corner” – prosty agregator treści z informacjami o tematyce blockchainowej, wycenami aktywów, newsami dotyczącymi opłat, a nawet podcastami o kryptowalutach.

Zainteresowanie Web3 stale rośnie, jednak żadna z oferowanych obecnie przeglądarek nie jest tak skonstruowana, aby zapewnić płynne i bezpieczne korzystanie z internetu jutra. Nasz projekt umożliwia użytkownikom prostsze, szybsze i bardziej prywatne środowisko Web3. Dzięki nowej Operze pierwsze kroki każdego nowicjusza w tym ekosystemie stają się łatwiejsze. Web3 musi być rozumiały w użyciu, tylko tak zdecentralizowana sieć może być w pełni zdemokratyzowana i osiągnąć swój maksymalny potencjał. – mówi. Wersja beta ma służyć uzyskaniu informacji zwrotnych od blockchainowej społeczności żeby razem, ale zarazem ją budować i rozwijać projekt. Jorgen Arnesen, EVP Mobile w Opera

Twórcy Opery Web3 zapewniają, że korzystają z całego dorobku dotychczasowych projektów firmy, by zaoferować w przeglądarce maksymalny poziom bezpieczeństwa. Można w niej znaleźć wbudowany VPN, bloker reklam i skryptów śledzących, ale także kilka nowości pokroju bezpośredniego dostępu do do zdecentralizowanych giełd (DEX), NFT opartych na Web3 i dAppów – wprost z poziomu bocznego paska.

Wbudowany i niepowierniczy portfel będzie początkowo obsługiwać Ethereum w wersji beta, ale wkrótce rozszerzy interoperacyjność o główne blockchainy i systemy nazw domen. Wszystko za sprawą współpracy Opery z blockchainami i systemami nazw domen Polygon, Solana, Nervos, Celo, Unstoppable Domains, Handshake, ENS i wieloma innymi.

Portfel obsługuje zarówno wymienne (ERC-20), jak i niewymienne standardy, w tym tokeny ERC-721 oraz ERC-1155, które pojawią się już w pierwszym kwartale 2022 r. Umożliwia również użytkownikom kupowanie kryptowalut za pośrednictwem wbudowanej rampy fiat-to-crypto, a także ułatwia bezpośrednią wymianę crypto-to-crypto oraz przesyłanie kryptowalut. Można również sprawdzić swoje saldo oraz aktualne opłaty gas, a nawet uzyskać dostęp do wbudowanej galerii NFT.

Opera Web3 wygląda więc na kompleksowe narzędzie dla każdego, kto już nieco liznął tematu kryptowalut i blockchain, a chciałby ułatwić sobie dokonywanie operacji z nimi związanych oraz usprawnić codzienny przegląd informacji o potencjalnych inwestycjach.

Ciekaw jestem odbioru przeglądarki właśnie wśród takich osób – wszak od tego będzie zależeć dalszy rozwój Opera Web3 i terminy wyjścia programu z wersji beta.