Windows 11 ma problemy z HDR w niektórych aplikacjach

Windows 11 to najnowszy system Microsoftu. Mimo że ma zdecydowany priorytet w kwestii rozwoju oraz wszelkiej maści aktualizacji, to od czasu do czasu występują w nim pewne błędy, które mniej lub bardziej wpływają na komfort pracy. W sieci pojawiły się informacje na temat pewnej usterki, która powoduje problemy z HDR – co wpływa na nieodpowiednie wyświetlanie kolorów.

Windows 11 ma problem z wyświetlaniem kolorów

Jeśli chodzi o jakiekolwiek znane błędy najnowszej wersji systemu Windows 11 (21H2) to… lista jest dość krótka. Niemniej jednak błąd, który powoduje nieodpowiednie wyświetlanie barw, może okazać się dość znaczący, szczególnie w przypadku, gdy użytkownik wykorzystuje komputer do pracy – z grafiką, filmami czy ogólnie tam, gdzie reprodukcja barw ma duże znaczenie.

Windows 11 (źródło: Microsoft)

Wszystko wskazuje na to, że aplikacje, które wykorzystują API Win32 do renderowania kolorów, mogą nie działać tak, jak powinny. Wiele osób zgłasza problemy z ekranami wspierającymi technologię HDR, jednak pamiętajmy, że ile użytkowników – tyle konfiguracji, na których potencjalnie mogą pojawić się błędy. W jednym przypadku połączenia karty graficznej z monitorem usterka może się pojawić, natomiast zmiana jednego z komponentów może rozwiązać problem.

Na co właściwie użytkownicy się skarżą? W niektórych aplikacjach związanych z obróbką zdjęć biały kolor jest nieodpowiednio wyświetlany, a zamiast niego najczęściej widoczne są odcienie żółtego. Wydaje się, że mogą być to problemy tylko poszczególnych jednostek, u których monitor obsługujący technologię HDR czy inny komponent może nieodpowiednio działać.

Niemniej jednak ewidentnie jest to problem spowodowany przez sam system Windows 11, bowiem na oficjalnym blogu Microsoftu producent tłumaczy, iż zdaje sobie sprawę z istnienia tego błędu, lecz jednocześnie twierdzi, że nie wszystkie programy wykorzystujące API Win32 są nim dotknięte. Mimo to na razie nie ma znanego sposobu na pozbycie się tych niedogodności.

Firma już pracuje nad rozwiązaniem tego błędu, a aktualizacja systemu Windows 11, która wyeliminuje ten problem, ma pojawić się w styczniu 2022 roku.