Nowy odtwarzacz multimediów zastąpi Groove Music w Windows 11

Najnowsza odsłona systemu Microsoftu wciąż ewoluuje i dostaje kolejne funkcje. Wkrótce producent wyposaży Windows 11 w całkowicie nową aplikację do odtwarzania multimediów, która zastąpi Groove Music. Dzięki temu wygląd całego systemu zostanie nieco ujednolicony.

Umarł Groove Music, niech żyje Media Player

Użytkownicy Windows 10 i Windowsa 11 nie mogą narzekać na niedobór preinstalowanych aplikacji multimedialnych. Microsoft oferuje im bowiem aż cztery programy, których funkcjonalność się uzupełnia lub wręcz pokrywa.

Domyślnym odtwarzaczem muzyki w tych systemach jest aplikacja Groove Music, zaś do wyświetlania plików wideo mogą służyć zarówno „Zdjęcia”, jak i „Filmy i TV”. Do obydwu tych zadań nadaje się również stary, dobry Windows Media Player, który, choć od kilku lat nie jest już rozwijany, wciąż jest dołączany do systemu i możliwy do wyboru jako domyślny program muzyczny oraz odtwarzacz filmów.

Wkrótce jednak sytuacja ma się nieco zmienić za sprawą kolejnego już programu, który pozwoli użytkownikom Windows 11 odtwarzać wszystkie multimedia, a przy okazji zaoferuje przejrzysty i nowoczesny interfejs, dostosowany do najnowszej wersji systemu Microsoftu. Media Player, bo tak nazwano nową aplikację, zastąpi Groove Music i wkrótce stanie się domyślną aplikacją do odtwarzania wszystkich plików multimedialnych na komputerach działających pod kontrolą Windowsa.

Biblioteka multimediów (źródło: Microsoft)

Nowocześnie i przejrzyście

Interfejs aplikacji został przebudowany i o wiele lepiej wpisuje się w najnowsze standardy wyglądu, jakie wyznaczył Windows 11. Całość wygląda bardzo schludnie i nowocześnie, a kolorowe akcenty sprawiają, że nowy odtwarzacz jest znacznie bardziej przyjemny dla oka.

Media Player automatycznie pobierze i skataloguje muzykę i filmy znajdujące się w systemowych folderach przeznaczonych do ich przechowywania. Jeżeli jednak trzymamy pliki również w innych lokalizacjach, będziemy mogli wskazać je aplikacji, dzięki czemu cała nasza biblioteka multimediów pojawi się w jednym miejscu.

Interfejs odtwarzacza muzyki (źródło: Microsoft)

Podczas odtwarzania muzyki pojawi się zarówno zdjęcie artysty, jak i okładka albumu, co prezentuje się całkiem nieźle. Aplikacja zaoferuje także miniodtwarzacz, który również będzie wyświetlał wymienione elementy graficzne.

Miniodtwarzacz muzyki (źródło: Microsoft)

Interfejs odtwarzania materiałów wideo również doczekał się odświeżenia, a w dodatku Microsoft zapewnia, że jest on lepiej dostosowany do potrzeb dostępności. Poprawiła się obsługa odtwarzacza za pomocą klawiatury dzięki dodaniu nowych skrótów klawiszowych. Aplikacja ma być też lepiej dostosowana do innych technologii asystujących, dzięki czemu osoby korzystające z nich także będą mogły cieszyć się rozrywką przed komputerem.

Interfejs odtwarzacza wideo (źródło: Microsoft)

Dostępność aplikacji Media Player

Obecnie aplikacja Media Player została udostępniona testerom Windows Insider w kręgu deweloperskim. Aby z niej skorzystać, należy być w gronie testerów i mieć zainstalowany system Windows 11 w kompilacji 22471 lub nowszej. Użytkownicy mogą pobrać Media Player ze sklepu Microsoft Store.

Nowy odtwarzacz zastępuje aplikację Groove Music, więc po jej zainstalowaniu nie będzie można z niej już korzystać. Windows Media Player, choć nie jest rozwijany, ma pozostać w systemie.

Microsoft podkreśla, że jest to wciąż wczesna wersja programu i nie wszystko może działać tak, jak należy. Media Player nadal ma problemy z odtwarzaniem plików znajdujących się w lokalizacjach sieciowych, edytowaniem metadanych oraz sortowaniem plików zawierających niektóre znaki. Pojawiają się również problemy z aplikowaniem motywu systemowego do elementów interfejsu.

Mimo to Microsoft zachęca do testowania nowego odtwarzacza i zgłaszania kolejnych błędów. Po wyeliminowaniu tych najpoważniejszych, aplikacja najpewniej trafi również do testerów z kręgów Beta oraz Release Preview, a w ciągu kilku miesięcy powinna zostać udostępniona wszystkim użytkownikom.