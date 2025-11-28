Windows 11 nie przekonuje użytkowników. Piorunująca liczba niechętnych

System Windows 11 został udostępniony w październiku 2021 roku. Wciąż jednak nie korzysta z niego tyle osób, ile by mogło. Niechęć użytkowników pokazuje liczba, ujawniona przez jednego z producentów.

Windows 10 wciąż ma się świetnie

Windows 10 miał być ostatnią wersją Windowsa, jednak Microsoft zdecydował się stworzyć i udostępnić „Jedenastkę” w 2021 roku. Czy była to dobra decyzja? Patrząc na statystyki, podawane przez StatCounter – niekoniecznie. Cztery lata po premierze Windows 11 ma niewiele ponad 55% udziałów, a Windows 10 wciąż ponad 41%. Nieoczekiwanie też Windows 7 zaczął zyskiwać na popularności, co wymyka się logice.

Źródło: StatCounter Global Stats – Windows Version Market Share

Do masowej przesiadki na najnowszego Windowsa mogło doprowadzić zakończenie wsparcia dla Windows 10 od 14 października 2025 roku, jednak Microsoft automatycznie wydłużył wsparcie dla Windows 10 do 13 października 2026 roku, aczkolwiek dotyczy to wyłącznie użytkowników, mieszkających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Co ważne: nie trzeba nic robić, aby cieszyć się z dodatkowego roku wsparcia.

Także pozostali użytkownicy komputerów z Windows 10 mogą zapewnić sobie aktualizacje zabezpieczeń do 13 października 2026 roku. W tym celu można zapłacić 30 dolarów za dołączenie do ESU, wykorzystać 1000 punktów Microsoft Reward albo skorzystać z kopii zapasowej i zsynchronizować ustawienia komputera z chmurą Microsoftu.

Windows 11 mógłby być znacznie bardziej popularny

Część komputerów z Windows 10 może zostać zaktualizowanych za darmo, jednak z jakiegoś powodu ich właściciele nie zdecydowali się na taki krok. Ile dokładnie ich jest – nie wiadomo, ale pewne jest, że bardzo dużo. COO Dell, Jeffrey Clarke, podczas omawiania wyników finansowych firmy za 3. kwartał 2025 roku, przekazał, że około pół miliarda (!) komputerów Dell z systemem Windows 10 może pobrać aktualizację do Windows 11, lecz ich właściciele wciąż korzystają ze starszej wersji oprogramowania.

Jeffrey Clarke dodał też, że w użyciu jest kolejne pół miliarda komputerów z Windowsem 10, które mają cztery lata i nie mogą zostać zaktualizowane do „Jedenastki”. Teoretycznie Windows 11 mógłby zatem zyskać miliard użytkowników, gdyby pierwsze 500 milionów komputerów zaktualizowano, a kolejne 500 milionów wymieniono na nowe maszyny.

Należy też zauważyć, że mowa tu tylko o jednej marce, a komputery z Windowsem ma w ofercie też wielu innych producentów, w tym Acer, Asus, Lenovo i HP. Teoretycznie Windows 11 mógłby mieć zatem znacznie większą liczbę użytkowników, ale w praktyce jest tak, że jedynie – jak powiedział niedawno Pavan Davuluri, szef działu Windows + Devices w Microsoft – blisko miliard osób polega na Windows 11.