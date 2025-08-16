W momencie pisania tych słów zostało mniej niż 60 dni do oficjalnego zakończenia wsparcia systemu Windows 10. Microsoft postanowił jeszcze bardziej ułatwić przejście na okres wydłużonego wsparcia. Co trzeba zrobić?

Windows 11? Jeszcze nie teraz

Czy wydany w 2021 roku system nie jest warty przesiadki? Cóż, zrobiłem to na samym początku historii Windowsa 11 i nie zauważyłem, aby od tego czasu korzystanie z komputera stało się pasmem udręki i cierpienia. Rozumiem jednak osoby, które ze względu na kontrowersje wokół OS-a, takie jak wymagania sprzętowe, gorsza wydajność w grach czy funkcję Recall chcą jak najdłużej pozostać przy Windowsie 10.

Pod koniec czerwca dowiedzieliśmy się, że Microsoft nie będzie aż tak rygorystyczny w kwestii wymuszania przesiadki na Windowsa 11 i pozwoli najbardziej zorientowanym na wejście do programu rozszerzonej aktualizacji zabezpieczeń (ESU). Dzięki nowej aktualizacji systemu Windows 10, więcej osób będzie miało dowiedzieć się o akcji i przystąpić do niej.

Jak wydłużyć wsparcie dla Windowsa 10?

Obowiązkowa poprawka o nazwie KB5063709 dodaje nową opcję w zakładce aktualizacji systemu. Dotyczy ona właśnie możliwości zapisania się do programu rozszerzonej aktualizacji zabezpieczeń. Po przejściu okienko dalej pojawią się trzy możliwości, o których wiemy już od kilku miesięcy:

możliwość zapłacenia 30 dolarów (~110 złotych) za dołączenie do ESU,

wydanie 1000 punktów Microsoft Rewards (bez możliwości zwrotu lub refundacji), aby rozszerzyć wsparcie na lokalnym koncie,

bezpłatne skorzystanie z kopii zapasowej i zsynchronizowanie ustawień komputera z chmurą Microsoftu.

Czy opcja pozostania dłużej przy Windowsie 10 jest aż tak wyczekiwana? Najbardziej wymowny okazuje się wykres z serwisu StatCounter, na którym widać, że odkąd pojawiły się niedrogie opcje na zostanie z dziesięcioletnim systemem, liczba użytkowników „dziesiątki” znacznie wzrosła, a popularność Windowsa 11 spadła o ponad 4 punkty procentowe.

Źródło: StatCounter

Przypominam zatem o pobraniu aktualizacji i wydłużeniu wsparcia przez chętnych do 14 października 2025 roku. Po tym okresie wejście do ESU ma zostać zablokowane, a spóźnialscy zostaną pozbawieni dostępu do poprawek bezpieczeństwa, których brak z czasem może stanowić coraz większe zagrożenie dla systemu.