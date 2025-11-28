Nowość w aplikacji Biedronka dla tych, którzy nie lubią gotówki

Biedronka zapowiedziała wdrożenie nowej funkcji do swojej aplikacji na smartfony. Jest ona skierowana do osób, które nie są fanami gotówki i wolą „elektroniczne pieniądze”.

W aplikacji Biedronka pojawi się e-Portfel

Biedronka informuje, że 2 grudnia 2025 roku zacznie obowiązywać zaktualizowany regulamin karty lojalnościowej Moja Biedronka, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz aplikacji mobilnej Biedronka. Dodano w nim zapis, że użytkownicy aplikacji dostaną dostęp do e-Portfela, który umożliwi odbiór kaucji za zwrócone opakowania w formie bezgotówkowej.

Należy tutaj przypomnieć, że nowy system kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 roku. Biedronka, jak zapewnia, osiągnęła pełną gotowość organizacyjną, aczkolwiek automaty do przyjmowania plastikowych i szklanych butelek oraz metalowych puszek dopiero jednak pojawiają się przed Biedronkami.

Automat do oddawania plastikowych i szklanych butelek oraz metalowych puszek (źródło: Biuro prasowe Biedronka)

Do końca 2025 roku Biedronka zamierza ustawić ponad 3000 maszyn, umożliwiających zwrot plastikowych i szklanych butelek (o pojemności do – odpowiednio – 3 i 1,5 litra) oraz metalowych puszek (o pojemności do 1 litra), objętych nowym systemem kaucyjnym.

Jak będzie działał e-Portfel w aplikacji Biedronka?

Ikona e-Portfela pojawi się w aplikacji Biedronka w prawym górnym rogu ekranu. Aby kaucja trafiła do niego, konieczne będzie zeskanowanie kodu karty programu lojalnościowego Moja Biedronka z aplikacji przed zakończeniem zwrotu opakowań w Recyklomacie i Recykloboxie. Co ważne: w obu maszynach niemożliwa będzie identyfikacja po numerze telefonu ani z użyciem plastikowej karty.

Środki zapisane w e-Portfelu będzie można wykorzystać wyłącznie na zakupy w sklepie – nie można ich wypłacić w kasie. Jeżeli klient nie zeskanuje karty w aplikacji w maszynie, otrzyma voucher w formie papierowej, którym można opłacić zakupy lub wymienić w kasie sklepu na gotówkę.

Warto też pamiętać, że zwrócona kaucja będzie dostępna w e-Portfelu do wykorzystania tylko przez 30 dni od dnia zwrotu opakowań. Po zeskanowaniu karty w kasie obsługowej zostanie ona wykorzystana automatycznie (począwszy od najstarszych środków, ponieważ te się sumują). W kasie samoobsługowej należy natomiast wybrać opcję e-Portfel przed dokonaniem płatności.

W aplikacji Moja Biedronka będzie można sprawdzić łączną kwotę zebranych pieniędzy, termin ich ważności i historię zwrotów opakowań. Sieć zastrzega też, że:

udostępnianie przez Klienta kodu kreskowego karty Moja Biedronka np. w postaci zrzutów ekranu osobom postronnym lub innemu posiadaczowi karty Moja Biedronka jest niedozwolone i może skutkować utratą środków zapisanych w e-Portfelu.

Regulamin karty lojalnościowej „Moja Biedronka”, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz aplikacji mobilnej „Biedronka” od 2 grudnia 2025 roku (PDF)

Regulamin rozliczania kaucji oraz zwrotu i przyjmowania opakowań oraz odpadów opakowaniowych po napojach objętych systemem kaucyjnym w sklepach Biedronka od 26 listopada 2025 roku (PDF)