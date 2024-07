Więcej nie będzie. To ostatnia taka aktualizacja systemu Windows 10

Dni systemu Windows 10 – a właściwie: oficjalnego wsparcia technicznego dla tej wersji Okienek – są policzone. Do użytkowników właśnie trafia ostatnia aktualizacja, która nie koncentruje się wyłącznie na bezpieczeństwie. Bez zaskoczenia – dotyczy funkcjonalności związanej ze sztuczną inteligencją.

Ostatnia taka aktualizacja systemu Windows 10: KB5040427

Koniec wsparcia dla systemu Windows 10 zbliża się wielkimi krokami. Oficjalnie nastąpi on 14 października 2025 roku. Najnowszą wersją jest (i pozostanie) wydanie 22H2 – nie należy już spodziewać się żadnych większych aktualizacji, poza tymi, które związane są z bezpieczeństwem. No, poza tą ostatnią.

Microsoft udostępnił ostatnią aktualizację systemu Windows 10, która nie koncentruje się wyłącznie na bezpieczeństwie. Kompilacja oznaczona jako KB5040427 jest obowiązkowa i zawiera 142 łatki służące ochronie użytkowników i ich komputerów oraz 13 innych zmian. Głównie rozwiązują one rozmaite problemy związane z działaniem Okienek, ale jest też coś nowego.

Microsoft robi wyjątek dla narzędzia Copilot

Najważniejszą spośród tych nowości jest zmiana zachowania systemowej sztucznej inteligencji, znanej jako Copilot. Nie jest to już widżet, lecz odrębna aplikacja, co oznacza większą elastyczność w sposobie jej wyświetlania: można zmieniać jej rozmiar i wygodnie rozmieszczać ją na ekranie (tak jak każde inne okno). Skrót do niej jest również przypięty do paska zadań.

Copilot jest teraz oczkiem w głowie dla Microsoftu, nie dziwi więc, że to właśnie dla sztucznej inteligencji zrobił wyjątek i wypuścił tę dodatkową aktualizację. Choć pełnię możliwości narzędzie to osiąga w systemie Windows 11, to Dziesiątka także zyskała wiele po jego wprowadzeniu. Teraz korzystanie z niego staje się wygodniejsze.

Ma to też duże znaczenie w obliczu faktu, że przeznaczona na system macOS aplikacja ChatGPT (oferująca podobną funkcjonalność) jest kompatybilna ze wszystkimi komputerami Apple opartymi na autorskich chipsetach.

Szkoda tylko, że dla polskich użytkowników Windowsa 10 zmienia się niewiele. Copilot nie zostanie zintegrowany z systemem, tak samo jak w krajach Unii Europejskiej nie da się korzystać z tego narzędzia w ścisłej współpracy z Windowsem 11 (swego czasu można było to jeszcze obejść). Przepisy UE dotyczące prywatności niemiłosiernie ograniczają nam dostęp do tych nowości.

Co poza tym?

Aktualizacja KB5040427 naprawia również niektóre błędy związane z menu kontekstowym w obrębie paska zadań. Eliminuje także kilka mniejszych problemów, związanych między innymi z protokołem RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) i kontrolą konta użytkownika (UAC).