Ta funkcja Zdjęć Google może niebawem trafić do „karuzeli” Wspomnień

Lubicie gromadzić i przeglądać Wspomnienia w Zdjęciach Google? W plikach APK tej aplikacji znaleziono nową funkcję, która może nadejść do jednej z najbardziej znanych bibliotek ujęć dostępnej na smartfony.

Nowy rodzaj Wspomnień może trafić do aplikacji Zdjęcia Google

Zdjęcia Google to jedna z najbardziej znanych usług amerykańskiego giganta. Pozwala na gromadzenie wykonanych fotografii w chmurze, dzięki czemu możemy łatwo przeglądać je na wielu urządzeniach, ulepszać za pomocą wbudowanego edytora czy udostępniać innym użytkownikom. Z możliwości platformy możemy skorzystać zarówno za pomocą komputerowej przeglądarki, jak i aplikacji dostępnych na iOS oraz Androida.

Google sukcesywnie aktualizuje swoje wiodące aplikacje – w ciągu ostatnich tygodni wspominaliśmy m.in. o możliwości skorzystania z Portfela Google przez przeglądarkę internetową w Polsce czy aktualizacji Google Maps na iPhone’ach. Teraz portalowi Android Authority udało się dotrzeć do plików APK (ang. Android Package Kit) testowych wersji Zdjęć Google. Przeglądając je, można przewidzieć funkcje planowane i testowane przez dewelopera – choć niekonieczne zostaną one wdrożone w wersji publicznej.

Jak wynika z informacji, do aplikacji Zdjęcia Google może dotrzeć m.in. funkcja o nazwie My Week, czyli Mój tydzień. Dzięki niej możliwe będzie stworzenie przeglądu Wspomnień, jakie mieliśmy okazję zgromadzić w ciągu tygodnia. Opcja ta nie jest jeszcze oficjalnie dostępna, jednak dzięki plikom APK można było ją uruchomić ręcznie i wypróbować.

Jak może wyglądać odkryta funkcja?

Zdjęcia Google w górnej części aplikacji zostały wyposażone w karuzelę. Już teraz znajdziemy tam liczne kafelki ze Wspomnieniami – mogą to być m.in. Podróże, Rok temu…, 5 lat temu…, Podobne ujęcia czy Czas świętować. Według odkrytych przez Android Authority plików, nowa funkcja miałaby zająć pierwsze miejsce w karuzeli i przybrać nazwę Introducing My Week.

Wspomnienia w Zdjęciach Google (źródło: Google)

Po kliknięciu w nowy kafelek Zdjęcia Google miałyby przenieść użytkownika do kreatora konfiguracji. Właściciel konta mógłby tam wybierać zdjęcia, które chce dodać do takiego „swojego tygodnia”. Po zgromadzeniu kilku obrazów użytkownicy mieliby możliwość podzielenia się taką niewielką biblioteką ze znajomymi i rodziną poprzez wysłanie wiadomości do konkretnych kontaktów mailowych.

Z informacji wynika, że do tygodniowej galerii można sukcesywnie dodawać kolejne zdjęcia. Z kolei osoby, które otrzymają taką formę zaproszenia mogłyby nie tylko przeglądać te wspomnienia, ale również dodawać polubienia czy komentować fotki. Portal Android Authority dotarł także do innych nowości – Zdjęcia Google w niedalekiej przyszłości mogą zyskać odświeżony interfejs w sekcji Miejsca oraz zaktualizowane szczegóły zdjęć o przyporządkowanie konkretnego ujęcia do Wspomnień lub Albumu.