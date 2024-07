Znasz się na Olx? Możesz zarabiać jako ekspert na czacie

Jeśli jesteś użytkownikiem Olx, Ty też mogłeś dostać wiadomość e-mail o możliwości uzyskania wynagrodzenia za pomaganie innym użytkownikom platformy na czacie. Jak zarobić parę groszy w wolnym czasie?

Ty wspierasz użytkowników Olx, a Guuru wypłaca Ci pieniądze

Wiadomość e-mail o propozycji dołączenia do ekspertów Guuru otrzymałem dopiero niedawno, ale Olx współpracuje z tą platformą przynajmniej od kilku miesięcy. Najwyraźniej stałem się „celem” mailingu po otrzymaniu kilku pozytywnych opinii od kupujących po ostatniej zmianie systemu ocen.

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Guuru to platforma, która umożliwia spotkanie się użytkowników różnych usług mających jakieś problemy do rozgryzienia, oraz osób, które mogą znać ich rozwiązanie. Swego czasu na podobnych zasadach działały fora internetowe, przy czym w przypadku Guuru osoba udzielająca praktycznej porady może uzyskać skromne wynagrodzenie za pomoc. Gdzie w tym wszystkim Olx?

Otóż Olx znajduje się w gronie serwisów, które korzystają z systemu Guuru do odpowiadania użytkownikom na czacie pomocy. Sztuczna inteligencja Guuru analizuje pytania otrzymane od użytkowników Olx i przekazuje je społeczności Guuru. Jej członkowie oferują swoją wiedzę, pomagając w rozwiązaniu problemu użytkownika.

Na koniec takiej rozmowy użytkownik, któremu pomogliśmy zostanie poproszony o ocenę przeprowadzonej z nami rozmowy. W ten sposób Guuru dowiaduje się, czy otrzymał on pomoc i udało się rozwiązać problem, w sprawie którego się kontaktował.

Za poprawnie zamknięte sprawy można otrzymać wynagrodzenie w wysokości do 0,50 euro za każdy pozytywnie oceniony czat. Wypłata wynagrodzenia będzie realizowana raz w miesiącu w walucie euro przez firmę Guuru.

Olx pokreśla, że Guuru działa niezależnie od Olx, na zasadzie partnerstwa. W związku z tym trzeba pamiętać, że podejmując współpracę z Guuru, nie stajemy się pracownikami Olx.

Ważna sprawa: wypłata wynagrodzenia od firmy Guuru jest realizowana w walucie euro, co oznacza, że jeżeli podamy numer konta bankowego w walucie polskiej, konieczne będzie przewalutowanie. Jest ono realizowane na zasadach banku – zwykle potrąca sobie on nieco za taką operację. Jeżeli nie chcemy ponosić dodatkowych kosztów, do wypłaty środków trzeba podać konto w walucie euro.

Jak zostać Guuru?

Żeby wypróbować ten sposób na dorobienie kilku groszy, należy zainstalować aplikację Guuru na iOS lub Androida. Po uruchomieniu jej trzeba wybrać społeczność Olx Polska i wprowadzić kod 123664. Następnie przechodzimy instruktaż, a później odpowiadamy na pytania określające nasz poziom wiedzy o Olx (test ma 17 pytań i nie powinien zająć więcej niż 15 minut). Jeśli nasze odpowiedzi będą poprawne, wówczas w ciągu kilku dni otrzymamy informację dotyczącą dodania nas do społeczności Guruu. Wtedy zaczniemy otrzymywać prośby o pomoc za pośrednictwem aplikacji Guruu lub w przeglądarce.