Strava wreszcie zyskuje stałe polskie ceny. I do tego nowy plan rodzinny

Na platformę Strava dotarła właśnie nowa opcja. Wśród usług abonamentowych, poza typową Subskrypcją i Planem Studenckim, można teraz znaleźć Plan rodzinny. Co oferuje i ile trzeba za niego zapłacić?

Nowy plan subskrypcji w ofercie

Strava to zaawansowany system, który pozwala monitorować różnorodne aktywności użytkownika. W maju wspominaliśmy o wielu zmianach zapowiadanych przez serwis. Wśród nich pojawił się m.in. pomysł na funkcje oparte o sztuczną inteligencję, wyczekiwany tryb ciemny oraz wprowadzenie Planu rodzinnego. Ten ostatni został już ogłoszony i wcale nie jest dedykowany wyłącznie rodzinom – jedynym warunkiem jest zamieszkanie wszystkich członków ekipy w jednym kraju.

Zaktualizowany 10 lipca br. cennik wskazuje koszt subskrypcji w polskiej walucie. To nowość, bo do tej pory trzeba było liczyć się ze zmiennymi kosztami miesięcznej subskrypcji, zależnej od wahań wartości walut.

Jaki jest nowy, stały cennik? Teraz subskrybenci będą płacić stałą stawkę 19,99 złotych za miesiąc lub 149,99 złotych za rok. Otrzymają oni wiadomość e-mail od Stravy na 30 dni przed datą odnowienia subskrypcji, zawierającą zaktualizowaną cenę, którą będą musieli zapłacić, oraz instrukcje dotyczące aktualizacji subskrypcji.

Z kolei czteroosobowa grupa za rok korzystania z członkostwa premium w ramach nowego planu musi łącznie zapłacić 389,99 złotych. Za jedną osobę wychodzi więc około 97 złotych, czyli około 8 złotych miesięcznie – to sporo mniej niż roczny pakiet indywidualny za 149,99 złotych (jakieś 12,5 złotych za miesiąc). W przypadku tego planu nie ma możliwości wykupienia miesięcznej subskrypcji, przynajmniej póki co.

Co oferuje Plan rodzinny Strava i jak go włączyć?

Aby skorzystać z nowej oferty należy zalogować się poprzez przeglądarkę na platformę Strava – na ten moment aplikacja na iOS czy Androida nie obsługuje Planu rodzinnego, choć możliwe, że z czasem i tam się pojawi.

Po procesie zalogowania konieczne jest przejście do sekcji Subskrybuj oraz procesu utworzenia Planu rodzinnego. Wygenerowane linki niestandardowe należy przekazać maksymalnie trzem innym osobom – można też dzielić subskrypcję z mniejszą liczbą osób lub dodać je w późniejszym czasie, jednak ustalona cena roczna nie ulegnie zmianie. Członkowie mogą opuścić grono w dowolnie wybranej chwili, a właściciel planu może zaprosić na ich miejsce inne osoby. Z kolei właściciel grona nie może go opuścić czy przenieść własności – jeśli nie chce już korzystać z pakietu, musi go w pełni anulować.

Funkcje otrzymywane wraz z subskrypcją (źródło: Strava)

Co istotne, Planu rodzinnego nie można włączyć, jeśli Ty lub wybrany przez Ciebie użytkownik posiada już aktywną subskrypcję – w pierwszej kolejności trzeba ją anulować. Można to zrobić po przejściu do sekcji Moje konto oraz wybrać opcję Anuluj subskrypcję – aby dotychczasowy plan został anulowany i możliwe było włączenie nowego, trzeba zaczekać do końca okresu rozliczeniowego. Nie musisz obawiać się, że utracisz jakiekolwiek dane na temat już zarejestrowanych przez aplikację osiągnięć – zostaną one przeniesione do nowego planu.

Po dołączeniu do pakietu wszyscy członkowie zyskują uprawnienia do dodatkowych funkcji premium. Wśród nich znajdują się m.in. opcje wyzwań ze znajomymi oraz rywalizacji w rankingach, a także możliwość budowania i dzielenia się trasami czy przeprowadzenia zaawansowanej analizy aktywności.