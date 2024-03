Ciekawa oferta. Kupujesz router – dostajesz internet

Ta promocja z pewnością spodoba się wszystkim, którzy kochają podróżowanie. Mowa tutaj o ofercie na router Acer Enduro M3, wraz z którym można zgarnąć sporą paczkę internetu do wykorzystania. Poznajcie szczegóły.

Router, który zadba o Twoją wygodę

Router Acer Enduro M3, o którym mowa, w odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań mobilnych, nie potrzebuje do działania fizycznej karty SIM. To wszystko dzięki temu, że wykorzystuje on technologię eSIM. Ponadto dzięki vSIM oraz funkcji SingleScan urządzenie to jest zdolne do automatycznego łączenia się z najmocniejszym dostępnym sygnałem sieci 5G i 4G od dowolnego dostawcy usług. Taka konfiguracja zapewnia niezawodne połączenie internetowe, umożliwiając użytkownikom korzystanie z sieci bez ograniczeń, niezależnie od ich aktualnej lokalizacji. Właśnie dlatego będzie to dobra opcja dla osób, które często podróżują.

Router dystrybucji sieci bezprzewodowej wykorzystuje technologię Wi-Fi 6 oraz anteny typu 2×2 MIMO. Jak podkreśla producent, ta kombinacja gwarantuje płynne połączenie, a każde urządzenie połączone z siecią jest chronione za pomocą protokołu WPA3. Dodatkowo router oferuje funkcję połączenia przez VPN, co przyczynia się do zwiększenia anonimowości użytkowników w sieci.

Urządzenie jest zasilane przez wbudowaną baterię o pojemności 6500 mAh, co umożliwia jego działanie przez kilka dni podczas normalnego użytkowania lub do kilkunastu godzin przy podłączeniu dużej liczby urządzeń. Warto wspomnieć, że Acer Enduro M3 spełnia normy standardu MIL-STD-810H.

Kup sprzęt i zgarnij internet

Usługę dostępu do internetu dla tego urządzenia zapewnia SIMO, oferując różnorodne opcje cenowe i pakietowe, dopasowane do potrzeb użytkownika pod względem ilości danych. Ceny pakietów zaczynają się od 26 złotych, a router można używać w ponad 135 krajach na całym świecie.

źródło: Acer

Obecnie trwa promocja, w ramach której po zakupie Acer Enduro M3 można zgarnąć 20 GB internetu do wykorzystania w dowolnym kraju przez okres 6 miesięcy. Wystarczy kupić router w sieci Media Expert. Następnie konieczne jest aktywowanie darmowego pakietu danych. Żeby to zrobić, trzeba zeskanować kod wyświetlający się na ekranie routera i przez dedykowaną stronę odebrać 20 GB. Jeśli planujecie w najbliższym czasie podróż, to zdecydowanie warto rozważyć zakup tego sprzętu.

