Jedni zwalniają przez Skype’a, a Ty możesz podpisać umowę o pracę przez mObywatela

Możliwość podpisywania umów na odległość zarezerwowana była do tej pory tylko dla nielicznych, dysponujących podpisem kwalifikowanym. Teraz się to zmienia, dzięki mObywatelowi.

Zwalniaj i zatrudniaj zdalnie ;)

Tydzień temu internet obiegły zrzuty ekran jednej z użytkowniczek serwisu X (dawniej Twitter), która ujawniła nieprofesjonalne podejście do niej jako świeżo zatrudnionej pracowniczki w jednej z firm tworzących materiały reklamowe. Słowem: została ona zwolniona za pośrednictwem… ogólnodostępnego czatu na Skype. Sprawa ta zapewne znajdzie swój finał w sądzie, jako że właściciel firmy nie poczuł się do przeprowadzenia tak ważnej rozmowy osobiście, czy choćby przez telefon, a teraz ma pretensje o szkody wizerunkowe, które powstały wskutek nagłośnienia sprawy.

Szef mnie zwolnił na SKYPE XDDDDD bo zrobiłam 9 wizualizacji do produkcji, a nie 15 jak grafik co pracuje od początku tutaj (drugi dzień pracy) XDDD pic.twitter.com/lVW5Wlu3iO — Petrichor (@samoniniko) March 14, 2024

Całość nie musiała się tak skończyć. Większe firmy oferują czasem dostęp do portali pracowniczych, na których można znaleźć informacje na temat warunków zatrudnienia, a także potrzebne dokumenty, na przykład umowy o pracę czy formularze z wnioskami urlopowymi. Jednak obecnie żeby podpisać umowę zwykle trzeba pofatygować się do biura i stawić się fizycznie, co w wypadku zatrudnienia zdalnego może oznaczać dla nowego pracownika wycieczkę do siedziby firmy i z powrotem – bywa, że całkiem kosztowną.

Rozwiązaniem jest podpis kwalifikowany, ale by móc się nim posługiwać, trzeba wydać od około 200 do nawet 600 złotych (na zestaw do e-podpisu), także to też niezbyt ekonomiczna opcja. Rozwiązaniem może być nowa funkcjonalność mObywatela.

mObywatel potwierdzi podpis na umowie

Agencja zatrudnienia Trenkwalder ogłosiła, że możliwe jest już zdalne zawarcie umowy o pracę dla osób nie posiadających wyrobionego podpisu kwalifikowanego. Wystarczy mieć dostęp do aplikacji mObywatel. Jak to wygląda?

Proces sprowadza się do kilku kroków wykonywanych przez pracownika:

Otrzymuje on mailem kod QR, generowany przez system; Skanuje kod w aplikacji mObywatel; Wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych; Podpisuje umowę online za pomocą jednorazowego podpisu kwalifikowanego.

Jeśli obie strony umowy w tym samym czasie są aktywne, to cały proces podpisania umowy trwa od 8 do maksymalnie 12 minut. Szybka sprawa – i to bez potrzeby czasochłonnej podróży do siedziby firmy.

Rozwiązanie opracowano na podstawie porozumienia firmy Trenkwalder z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie wykorzystania dodatkowej funkcjonalności mObywatela. To jedno z najbardziej praktycznych zastosowań tej rządowej aplikacji, jakie wprowadzono w ostatnim czasie.