Wielka nowość w mObywatelu. Skorzysta prawie każdy

Jedna duża, zamiast wielu mniejszych. Taki jest pomysł na aplikację mObywatel, a właściwie jej dalszy rozwój. Ministerstwo Cyfryzacji planuje wprowadzenie do niej nowości, dzięki którym konieczność logowania się do innych systemów zostanie ograniczona do minimum. Przy okazji ma to też rozwiązać inne problemy.

Bardziej funkcjonalny mObywatel dla pacjenta

Po pierwsze mówi się o częściowej integracji Internetowego Konta Pacjenta z mObywatelem. Resort cyfryzacji, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, dłubie przy tym, by w aplikacji można było sprawdzić wyniki badań medycznych. Miałaby ona także przypominać o zaplanowanych wizytach u lekarzy.

Nie chodzi tu tylko o wygodę polegającą na dostępnie do takich informacji. Przechowywanie dokumentacji medycznej w aplikacji – jak podaje Prawo – mogłoby również zmniejszyć papierologię i tym samym konieczność posiadania przy sobie fizycznych kopii badań podczas wizyty u lekarza w innej placówce niż ta, w której były one wykonywane. O tym, że jest to jak najbardziej możliwe do zrealizowania, świadczyć może chociażby przykład paszportu covidowego.

Cel: powiązać ePUAP z mObywatelem

Zmierzające do aplikacji mObywatel nowości nie tyczą się jednak wyłącznie pacjentów. Ministerstwo Cyfryzacji chce również powiązać z nią system usług administracji publicznej (ePUAP).

Częścią projektu jest umożliwienie dokonania uwierzytelnienia się na platformie ePUAP za pomocą aplikacji mObywatel. Poza tym powiadomienia o zmianie statusu sprawy, zamiast wyłącznie na skrzynkę e-mailową, miałyby trafiać również bezpośrednio do apki. Dzięki temu użytkownicy mieliby pełną kontrolę nad administracyjnymi sprawami w obrębie jednego narzędzia.

W tym przypadku całość jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Nie chodzi bowiem wyłącznie o kwestie informatyczne, bowiem konieczne byłyby także zmiany prawne, jak informuje Rzeczpospolita.

Rozwój mObywatela nie zwalnia

Biorąc pod uwagę opieszałość rządu w niezliczenie wielu sprawach, to, jak dynamicznie rozwijany jest mObywatel, może robić wrażenie. Od dłuższego już czasu jest to niezwykle wszechstronna i funkcjonalna aplikacja, a praktycznie każdego miesiąca jej możliwości są rozszerzane.

Ostatnio pojawiła się możliwość trzymania Legitymacji doradcy podatkowego w mObywatelu – dołączyła ona do wielu innych dokumentów, takich jak legitymacja adwokacja, radcy prawnego i aplikanta radcowskiego, Karta Dużej Rodziny i Legitymacja Ulgowych Usług Transportowych, legitymacja studencka i szkolna czy legitymacja emeryta-rencisty.

Planuje się także, by w aplikacji mObywatel można było sprawdzić prognozowaną emeryturę, a do tego przedstawiono projekt integracji systemu e-Doręczeń z aplikacją mObywatel, co niewątpliwie byłoby sporym ułatwieniem.