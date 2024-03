Nowe dokumenty w aplikacji mObywatel 2.0. Skorzysta prawie 60 tysięcy osób

Największą nowością w aplikacji mObywatel 2.0 niewątpliwie jest mDowód, który jest tak samo ważny jak plastikowy dowód osobisty (nie jest honorowany w tylko dwóch sytuacjach), lecz Ministerstwo Cyfryzacji regularnie dodaje do programu też inne dokumenty. Dziś poinformowało o możliwości wygenerowania dwóch nowych. To dobra wiadomość dla blisko 60 tysięcy osób.

Nowe dokumenty w aplikacji mObywatel 2.0

Od dziś posiadacze rządowej aplikacji mogą wygenerować w niej Legitymację radcy prawnego oraz Legitymację aplikanta radcowskiego. Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że ta grupa zawodowa liczy blisko 60 tysięcy osób, zatem jest bardzo liczna i z pewnością wielu jej członków czekało z niecierpliwością na ogłoszoną dziś nowość w programie.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Podobnie jak już wcześniej dodane do aplikacji mObywatel 2.0 dokumenty, również Legitymacja rady prawnego i Legitymacja aplikanta radcowskiego w wersji elektronicznej jest tak samo ważna jak fizyczny dokument. Dzięki temu ich posiadacze mogą potwierdzić swoje uprawnienia za pomocą smartfona.

Jak dodać Legitymację radcy prawnego i Legitymację aplikanta radcowskiego w aplikacji mObywatel 2.0?

Radcy prawni oraz aplikanci radcowscy powinni jednak pamiętać, że muszą być zalogowanymi użytkownikami aplikacji mObywatel 2.0 (co oznacza potwierdzenie tożsamości za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu i dodanie mDowodu), aby móc wygenerować cyfrową wersję posiadanej legitymacji.

Ponadto Ministerstwo Cyfryzacji zastrzega, że będą mogły to zrobić wyłącznie osoby, które są na liście radców prawnych lub aplikantów radcowskich właściwej okręgowej izby radców prawnych. Oznacza to, że cyfrowej wersji legitymacji nie wygenerują w aplikacji mObywatel 2.0 ci, którzy nie mają tradycyjnej legitymacji oraz ci, których legitymacje są nieaktualne lub unieważnione.

Aby dodać cyfrową Legitymację radcy prawnego lub Legitymację aplikanta radcowskiego, trzeba przejść do zakładki Dokumenty, a następnie dotknąć napis Dodaj i wybrać z listy odpowiednią pozycję. Z legitymacji na smartfonie można korzystać również bez dostępu do internetu, lecz warto pamiętać, że wówczas niedostępne będzie zaktualizowanie dokumentu i potwierdzenie go za pomocą kodu QR.

To nie koniec nowości

Wraz z najnowszą aktualizacją aplikacja mObywatel wzbogaciła się o dwie kolejne, nowe funkcje: płatności BLIK bez kodu oraz zarządzanie powiadomieniami.

Program można pobrać na smartfony z systemem Android (ze sklepu Google Play) i iOS (z Apple App Store).