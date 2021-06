Wiadomości Google uczą się samodzielnie usuwać hasła jednorazowe. Oby ta funkcja trafiła i do nas

Wiadomości Google to na wielu smartfonach podstawowa aplikacja do obsługi wiadomości SMS i MMS. Deweloper wciąż ją ulepsza, dodając do niej kolejne przydatne elementy. Już teraz trwają testy automatycznego usuwania jednorazowych haseł SMS.

Wiadomości Google z kategoryzacją SMS-ów

Google już od dłuższego czasu testuje możliwość dzielenia skrzynki odbiorczej SMS na kategorie, podobne do tych, które znamy z Gmaila. Jasne jest, że skoro aplikacja będzie w stanie rozpoznać, do jakiej kategorii przyporządkować daną wiadomość, będzie też mogła przypiąć odpowiednią etykietkę hasłom jednorazowym, które często otrzymujemy po zleceniu jakiejś akcji w naszym banku lub aplikacji wymagającej weryfikacji dwuetapowej. Takie komunikaty przestają być przydatne po kilku minutach, nawet jeśli kodu, który zawierają, nie wpiszemy od razu w odpowiedniej usłudze.

Pochodną etykietowania wiadomości jest nowa funkcja, mocno ułatwiająca życie w wypadku, gdy korzystamy z haseł jednorazowych (OTP, One Time Passwords). Firma informuje o niej na swoim blogu. Dzięki niej, nie musielibyśmy pamiętać o usuwaniu ze skrzynki odbiorczej kolejnych kodów. SMS-y je zawierające, byłyby automatycznie wymazywane z listy wiadomości po 24 godzinach. To niewielkie, ale sprytne ulepszenie, naprawdę przydałoby się nam na co dzień.

Jak na razie, takie zabawy to nie dla nas

Niestety, Google nie ogłosiło, że nowa funkcja będzie dostępna globalnie. Aktualizacja ograniczy się na razie tylko do regionu Indii. Trudno powiedzieć, dlaczego firma podeszła tak do sprawy. Być może chce sprawdzić, jak rzecz będzie sprawdzać się na większej grupie użytkowników, już poza programem testowym.

Wiadomości Google pozwalają wybrać, czy włączyć funkcję automatycznego usuwania haseł jednorazowych, czy też nie

Tak czy siak, na razie w Polsce, ani nigdzie indziej poza Indiami, automatycznego usuwania jednorazowych haseł nie uświadczymy – przynajmniej nie w Wiadomościach Google. Zakładamy jednak, że jeśli opcja ta będzie dobrze działać na smartfonach w Indiach, to ostatecznie będzie można liczyć także na jej globalny rollout.