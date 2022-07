WhatsApp sprawi, że nie przegapisz już najciekawszych nowości w aplikacji

Twórcy WhatsAppa, co jakiś czas, wprowadzają większe zmiany do swojego komunikatora. W celu lepszego przedstawienia nowości wdrożonych w aktualizacjach, postanowili dodać do aplikacji przydatną funkcję.

Co nowego w aktualizacji? Wyjaśnienie znajdziesz na czacie

WhatsApp wciąż pozostaje jedną z najczęściej wybieranych aplikacji do komunikacji ze znajomymi. Warto jednak mieć na uwadze, że konkurencja jest naprawdę silna, a liczne afery i problemy mogą w końcu przełożyć się na odpływ użytkowników. Jak temu zapobiec? Przykładowo poprzez ciągły rozwój komunikatora i dość częste dodawanie nowych funkcji.

Trzeba przyznać, że zmiany w WhatsApp, niekoniecznie naprawdę duże, faktycznie pojawiają się dość często. Jeśli nie śledzimy na bieżąco wszystkich informacji na temat aktualizacji, to łatwo przegapić niektóre z ciekawszych nowych rozwiązań. W związku z tym, twórcy pracują już nad funkcją, która w założeniach powinna wyjaśnić użytkownikom, jakie nowości i zmiany przynosi ostatnia aktualizacja aplikacji.

Całość opiera się na dodaniu „oficjalnego konta WhatsApp”, które będzie widoczne jako jedna z rozmów na czacie. Serwis WABetaInfo, odpowiedzialny za odkrycie opisywanej funkcji, wskazuje, że po otwarciu okna rozmowy użytkownik zobaczy opis dodanych nowości, a także porady dotyczące prywatności i bezpieczeństwa.

Należy mieć na uwadze, że nie będziemy mieli możliwości wysyłania wiadomości. Nowe okno czatu ma być tylko „do odczytu”. Oznacza to, że będzie bardziej przypominać coś na wzór kanału informacyjnego, aczkolwiek interfejs będzie prawie identyczny jak w przypadku zwykłych czatów.

Co ciekawe, wiadomości wysyłane przez WhatsApp będą szyfrowane, aczkolwiek nie ma to większego znaczenia. W końcu będa one dostępne dla wszystkich użytkowników, a o nowościach w aplikacji przeczytamy też w wielu innych miejscach w internecie.

Obecnie trwają testy

Jeśli nie możesz doczekać się tej nowości, to musisz uzbroić się w cierpliwość. Serwis WABetaInfo dodaje, że obecnie jest ona na wczesnym etapie rozwoju i trudno stwierdzić, kiedy zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym osobom.

Warto dodać, że WhatsApp nie wprowadza innowacyjnej funkcji, której nie spotkamy w konkurencyjnych komunikatorach. Podobny sposób komunikacji o zmianach wykorzystują już twórcy Telegrama czy Signala.