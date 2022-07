Ikarus po wielu latach wraca do Krakowa. Ruszyły testy elektrycznego autobusu

Mieszkańcy Krakowa, a także turyści, po 15 latach przerwy, będą mogli ponownie skorzystać z autobusu Ikarus. Tym razem jednak, do dyspozycji otrzymają pojazd dostosowany do obecnych trendów, czyli napędzany silnikami elektrycznymi.

Elektryfikacja transportu jest naprawdę ważna

W drodze do zmniejszania emisji CO2 w transporcie ważne są nie tylko samochody osobowe z bardziej ekologicznymi napędami. Równie ważny jest transport publiczny, który nie tylko musi stać się lepszy i bardziej powszechny, ale także zeroemisyjny. Na szczęście, działania w tym kierunku są dobrze widoczne, również w Polsce.

Na naszych ulicach pojawiają się już autobusy elektryczne, zarówno te czerpiące energię z większych akumulatorów, jak i także z wodoru. Kraków nie jest wyjątkiem na tle innych polskich miast i również zamierza w dużym stopniu zelektryfikować transport publiczny. W tym celu, właśnie rozpoczęły się testy elektrycznego autobusu Ikarus.

(fot. MPK Kraków)

Elektryczny autobus na testach w Krakowie

Na początku warto zauważyć, że mieszkańcy Krakowa ostatni raz mogli podróżować autobusami marki Ikarus we wrześniu 2007 roku. Następnie zostały one wycofane i pojawiały się tylko jako historyczne na Krakowskiej Linii Muzealnej oraz podczas parad organizowanych przez MPK SA.

Dla wszystkich, którzy stęsknili się za autobusami tej marki, mamy dobrą wiadomość. Ikarus powraca do Krakowa, ale w nowym wydaniu. Jak wynika z najnowszych informacji, elektryczny autobus Ikarus będzie testowany w mieście i będą z niego mogli skorzystać wszyscy zainteresowani.

(fot. MPK Kraków)

Elektryczny autobus Ikarus, po raz pierwszy w Polsce, będzie poruszał się przez najbliższe tygodnie na linii nr. 124 (os. Podwawelskie – Tauron Arena Kraków Wieczysta) i 424 (os. Podwawelskie – Ugorek). Pasażerowie, którzy odbęda podróż, otrzymają możliwość wypełnienie ankiety dostępnej w autobusie. Ewentualnie opinie mogą wyrazić również na oficjalnych profilach społecznościowych MPK SA (Facebook oraz Twitter).

Wypada jeszcze wspomnieć, że Ikarus ma 12 m długości, ponad 2,5 m szerokości oraz waży ponad 18 ton. Jednocześnie może przewieźć prawie 60 osób, z czego 28 na miejscach siedzących. Ponadto, co niezwykle ważne, został przystosowany do przewozu osób z ograniczoną mobilnością poruszających się na wózkach. Co ciekawe, trasę z Węgier do Krakowa pokonał na własnych kołach, a jego maksymalny zasięg wynosi do 380 km.

Władze Krakowa dodają, że w najbliższych planach jest zauważalne zwiększenie wykorzystania autobusów elektrycznych w transporcie miejskim. Została już podpisana umowa z Solaris Bus & Coach na dostawę 20 elektryków. Ponadto na rozstrzygnięcie czeka przetarg na zakup co najmniej 22 elektryków. Dzięki tym wszystkim zmianom, Kraków ma posiadać ponad 120 zeroemisyjnych autobusów już w 2023 roku.