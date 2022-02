Kruger&Matz Eagle 1073 – niespodziewane 8 GB RAM-u w tablecie

Rzadko kiedy spotykamy konfiguracje tabletów, które oferowałyby dużą ilość RAM-u. Często jest to zaniedbywany element specyfikacji, a jeśli jakiś model ma już nieco więcej pamięci, to swoje kosztuje. Zaskoczeniem jest więc Kruger&Matz Eagle 1073.

8 GB RAM w tablecie za około 1000 złotych

Kruger&Matz od lat tworzy smartfony i tablety, które dzięki całkiem dobrej wycenie wciąż są wybierane przez konsumentów poszukujących urządzeń z Androidem. Przyszedł czas na wprowadzenie do sprzedaży nowego modelu tabletu – Kruger&Matz Eagle 1073. Czym się wyróżnia?

Z pewnością można go docenić za ekran IPS o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli, choć zapewne nie on będzie w specyfikacji najważniejszym elementem. W środku znajdziemy działający procesor Unisoc Tiger T618, porównywany zwykle do Snapdragona 665. Do tego wspiera go 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Taki zestaw swobodnie wystarczy, by cieszyć się płynnym działaniem systemu Android 11. W razie czego, dostępną pamięć można rozszerzyć o 2 TB za pomocą karty microSD.

Do komfortowego oglądania filmów, w obudowie Kruger&Matz Eagle 1073 zamontowano głośniki stereo. Streaming seriali z Netfliksa będzie możliwy nawet w terenie, dzięki modemowi LTE.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, tabletem zrobimy zdjęcie za pomocą tylnego aparatu 8 Mpix. Przednia kamera 5 Mpix przyda się do prowadzenia i uczestniczenia w wideokonferencjach. Producent zapewnia, że to doskonały sprzęt do nauki zdalnej. Całość zasilana jest przez baterię o pojemności 5000 mAh.

Kruger&Matz wycenił nowy tablet na 999 złotych. Dostępny jest on na oficjalnej stronie internetowej producenta oraz w sieci sklepów Rebel Electro.

