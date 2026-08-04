Ważna wiadomość dla użytkowników mObywatela. To ostatni dzwonek

Osoby, na smartfonach których zainstalowana jest aplikacja mObywatel, muszą jak najszybciej zalogować się do rządowego programu. Dotyczy to również użytkowników wersji mObywatel Junior.

Wymagane logowanie do aplikacji mObywatel i mObywatel Junior

Ministerstwo Cyfryzacji już w czerwcu 2026 roku informowało, że wszyscy użytkownicy aplikacji mObywatel i mObywatel Junior muszą zalogować się do niej najpóźniej do 5 sierpnia 2026 roku. Jest to niezbędne, ponieważ konieczna jest aktualizacja certyfikatów dokumentów.

Osoby, na smartfonach których zainstalowana jest aplikacja mObywatel i mObywatel Junior – a takich jest w Polsce już 12 milionów, mają zatem już naprawdę mało czasu, aby to zrobić. Proces aktualizacji certyfikatów dokumentów w rządowym programie jest bardzo prosty – wystarczy zalogować się do niego. Nie ma potrzeby wykonywać dodatkowych kroków.

Jeżeli nie zalogujesz się do aplikacji mObywatel do 5 sierpnia 2026 roku, narobisz sobie kłopotu

Jeżeli ktoś nie zaloguje się do aplikacji mObywatel i mObywatel Junior do 5 sierpnia 2026 roku, nadal będzie mógł z niej korzystać, jednak równocześnie mDowód i Dokument ochrony czasowej będą wymagały ponownego uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy, a część dokumentów może zostać unieważniona i wymagać zaktualizowania.

Z kolei użytkownicy aplikacji mObywatel Junior będą musieli wygenerować nowy kod QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) i ponownie dodać dokument. W obu przypadkach oznacza to mniej lub więcej fatygi, której można sobie oszczędzić, zwyczajnie logując się do rządowego programu.

Zaloguj się do aplikacji mObywatel już dziś, bo wkrótce wystąpią utrudnienia w dostępie do niej

Zalogowanie się do aplikacji mObywatel jeszcze dziś jest tym bardziej wskazane, że Centralny Ośrodek Informatyki, odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój rządowego programu, zapowiedział możliwe utrudnienia w dostępie do rządowego programu.

W związku z tym może nie być możliwe ponowne uwierzytelnienie lub aktualizacja unieważnionych dokumentów, jeżeli ktoś nie zaktualizuje certyfikatów dokumentów do 5 sierpnia 2026 roku poprzez zalogowanie się do aplikacji mObywatel.

Centralny Ośrodek Informatyki informuje, że czasowe przerwy oraz losowe niedostępności części usług mogą wystąpić już w najbliższy weekend, od 8 do 9 sierpnia 2026 roku, w godzinach od 20:00 do 4:00. Ma to związek z zaplanowanymi pracami technicznymi.