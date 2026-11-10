Genialna nowość w Waze. Nawigacja przypomni o zdjęciu nogi z gazu

Zespół Waze ogłosił nietypową współpracę. Otóż nawigacja połączyła siły z Garminem, czyli firmą znaną m.in. ze sprzętu dla miłośników aktywności. Pomysł jest godny pochwalenia.

Waze łączy siły z Garminem

W nawigacji Waze, dzięki współpracy z Garminem, pojawiły się nowe ostrzeżenia, które w założeniach mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Otóż kierowcy z wyprzedzeniem dostaną informację o rowerzystach znajdujących się na drodze przed nimi, a ich pozycja będzie pokazana w czasie rzeczywistym.

Rowerzyści po włączeniu funkcji Garmin LiveTrack na liczniku rowerowym Garmin Edge lub smartwatchu Garmin mogą wybrać opcję wyświetlania ich pozycji w Waze. Wówczas będą pokazywani w nawigacji jako ruchome ikony. Natomiast kierowca odpowiednio wcześnie otrzyma stosowną informację, która może zachęcić go do zdjęcia nogi z gazu oraz zachowania szczególnej ostrożności.

Należy odnotować, że omawiana nowość jest opcjonalna, a dodatkowo została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić prywatność. Funkcji nie można wykorzystać do śledzenia konkretnego rowerzysty, bowiem jego pozycja pojawia się tylko na chwilę w formie powiadomienia, gdy kierowca się do niego zbliża. Dodatkowo funkcja jest automatycznie wyłączana po zakończeniu jazdy na urządzeniu Garmin.

źródło: Google

Nowe ostrzeżenia są już wdrażane w aplikacji Waze na całym świecie. Dotyczy to zarówno wersji na Androida, jak i iOS. Wypada przypomnieć, że kilka miesięcy temu nawigacja Waze zyskała specjalny tryb dla motocyklistów.

Mapy Apple mogą uwzględnić więcej danych w trakcie szacowania czasu dotarcia

W Mapach Apple, tak jak w wielu innych nawigacjach, podawany jest czas dojechania do wskazanego punktu. Firma z Cupertino może jednak rozbudować szacowany czas dotarcia o dodatkowe informacje, takie jak czas potrzebny na zaparkowanie i dojście do wskazanego miejsca.

Nowa flaga, która została odkryta testowej wersji iOS 27.3, odnosi się do mierzenia czasu spędzonego w pobliżu celu. Apple korzysta m.in. z danych o lokalizacji, a następnie zapisuje informacje dla każdej podróży. Ponadto informacje są grupowane według dnia tygodnia i godziny – w końcu chociażby dostępność miejsc parkingowych może być znacząco inna o godzinie 16:00 w piątek i 10:00 w niedzielę.

Trudno na ten moment stwierdzić, kiedy rozwiązanie może zostać udostępnione użytkownikom. Wzmianki odkryte w kodzie iOS 27.3 beta nie oznaczają, że opcja na pewno będzie częścią stabilnej wersji. Możliwe, że trzeba będzie poczekać dłużej.