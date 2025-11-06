Kindle nie tylko jako czytnik. Tego o nim nie wiedzieliście

Czytniki e-booków, w tym urządzenia Amazon Kindle, niespecjalnie kojarzą się z rozbudowanymi funkcjami. Czy da się w łatwy sposób rozszerzyć ich możliwości? Jak najbardziej – ten sposób należy do najprostszych.

Kindle – świetny, ale nie wszechstronny

Czytniki Amazona to jedna z najpopularniejszych metod na czytanie e-booków. Są poręczne, bateria wystarcza na długie godziny przewijania cyfrowych kartek, a Kindle Store zapewnia łatwy dostęp do gigantycznej bazy książek – bez kopiowania plików z komputera i szukania idealnego formatu.

Jest jednak pewna kwestia, która nie podoba się fanom „smart” rozwiązań. Amazon wychodzi z założenia, że Kindle ma pomóc w skupieniu się na czytaniu, dlatego nie znajdziemy na nim aplikacji mediów społecznościowych, komunikatorów czy gier. Można oczywiście obejść zabezpieczenia producenta, jednak jest to ryzykowny proces i wiąże się z utratą gwarancji. Czy osoby chętne na dodatkową rozrywkę na czytniku mają jakąś szansę na zaspokojenie potrzeby?

Gamingowy Kindle – jak to zrobić?

Na samym początku warto zaznaczyć, że specyfikacji technicznej nie oszukamy. Nawet, jeżeli Wasz czytnik ma 32 GB wbudowanej pamięci i należy do serii Colorsoft, wyposażonej w kolorowy wyświetlacz E Ink, to dwurdzeniowy procesor MediaTek o taktowaniu 2 GHz, 1 GB RAM-u i panel o niskiej częstotliwości odświeżania mocno ograniczają listę grywalnych tytułów.

Kwestię wymagań sprzętowych mamy za sobą. Druga sprawa – musicie mieć włączoną obsługę obrazków i JavaScript w przeglądarce. Jeżeli wszystko już gotowe, wystarczy że wejdziecie na stronę KindlePlay. Znajdzieice tam cztery tytuły, które nie potrzebują ani szybkich, ani kolorowych wyświetlaczy do zabawy – Sudoku, Wisielec, Saper i „zgadywanie PIN-u”.

(Źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo)

Jako że jest to rozwiązanie webowe, gry powinny działać również na dowolnym czytniku e-booków wyposażonym w przeglądarkę obsługującą obrazki i JavaScript. Listę czytników e-booków wartych zakupu w 2025 roku możecie sprawdzić tutaj.

Twórca strony, Peter, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i zachęca do przesyłania propozycji dodatkowych gier na dedykowany adres e-mail. Monochromatyczny wyświetlacz w Nokii wystarczył do gry w „Węża”, więc kto wie, czy wkrótce nie zagracie w niego na swoim Kindle’u – bez przeróbek i kombinowania.