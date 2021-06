Plus przygotował tyle promocji, że nie wiadomo, z której skorzystać!

Okres wakacyjny to czas, w trakcie którego wszystko zwalnia, bo ludzie myślą przede wszystkim o wakacjach, urlopie i błogim lenistwie. Plus postanowił zainaugurować Wakacje 2021 potężną dawką promocji – klienci będą musieli mocno się nagłówkować, z której skorzystać, bo wszystkie są bardzo atrakcyjne!

Wakacyjne promocje w Plusie. Jest z czego wybierać!

Klienci, którzy zdecydują się na abonament z opłatą miesięczną w wysokości co najmniej 49,99 złotych, będą mogli otrzymać całkowicie za darmo pakiet aż 150 GB na trzy pełne okresy rozliczeniowe. Należy jednak go ręcznie włączyć w okresie od 21 czerwca do 30 września 2021 roku, wysyłając bezpłatny SMS o treści 150 GB pod numer 80123.

Reklama

To jednak dopiero przedsmak ogromu promocji, jakie przygotował operator na Wakacje 2021. Na specjalną ofertę mogą bowiem liczyć klienci, którzy wybiorą jeden ze smartfonów, dostępnych na wyłączność sieci Plus. Mowa o modelach POCO M3 Pro 5G 64 GB oraz Oppo A74 5G.

Cena pierwszego z ww. została obniżona z 1009 złotych na 799 złotych, a na dodatek klient może do niego dobrać smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite za 1 złotówkę. W przypadku smartfona Oppo cena też spadła o ponad 200 złotych (do 899 złotych) i za złotówkę dodawane są do niego słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) Oppo Enco W11. W obu przypadkach można wybrać spłatę w ratach 0% bez kosztów abonamentu.



Xiaomi Mi Watch Lite lub Oppo Enco W11 za złotówkę (źródło: Polkomtel)

Od dziś, tj. 21 czerwca 2021 roku, w obniżonych cenach można kupić w Plusie również inne smartfony, które obsługują sieć 5G. Są to Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128 GB (za 1399 złotych), Samsung Galaxy S21 5G 128 GB (za 3611 złotych), Samsung Galaxy A52 5G 128 GB (za 1639 złotych) i Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256 GB (za 5683 złote). Ponadto wciąż obowiązuje promocja na modele realme 8 5G 64 GB (za 899 złotych + opaska za 1 złoty) i Samsung Galaxy A32 5G (za 849 złotych).

Uwaga, to jeszcze nie wszystkie promocje! Osoby, które kupią smartfony POCO M3 Pro 5G 64 5G lub Xiaomi Mi 11 Lite 5G w sklepie internetowym Plusa do 12 lipca 2021 roku, otrzymają kod do odbioru głośnika Xiaomi za 1 złoty i voucher do sklepu Decathlon o wartości 100 złotych. Z kolei klienci, którzy wybiorą modele Oppo A74 5G lub Oppo Reno 5 Z 5G, dostaną voucher do Decathlon o wartości aż 200 złotych.

Trzeba jednak pamiętać, że promocje w przypadku smartfonów POCO M3 Pro 5G 64 GB i Oppo A74 5G nie łączą się, więc musicie wybrać, czy wolicie smartwatch lub słuchawki, czy voucher do Decathlon lub/i kod do odbioru głośnika za złotówkę. Jeżeli to drugie, to na dedykowanej stronie Plusa znajduje się instrukcja, jak je odebrać.