Artykuł sponsorowany

Życie potrafi być szalenie nieprzewidywalne, zupełnie jak sportowe zmagania, których przebieg tak bardzo lubimy śledzić na ekranach naszych telewizorów i smartfonów. Czy można jeszcze bardziej wkręcić się w kibicowanie swojej ulubionej drużyny? Okazuje się, że tak – dzięki nowemu Trybowi PRO AI w Polsat Box Go.

Serwis Polsat Box Go wprowadził nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które zmieniają sposób oglądania sportu na żywo. Można z nich skorzystać, mając wykupiony pakiet Premium Sport. Obejrzeliśmy finał siatkarskiej PlusLigi, w którym spotkały się ekipy BOGDANKA LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie i sprawdziliśmy, w jaki sposób AI potrafi wzmocnić sportowe emocje.

Dołącz do transmisji w połowie meczu – podsumowanie jak na dłoni!

Wyobraź sobie, że chcesz obejrzeć jakąś transmisję sportową, ale jesteś pewien, że nie zdążysz na jej rozpoczęcie – początek planowany jest na porę, w której będziesz jeszcze wracać z pracy lub innego miejsca. Jasne jest, że po powrocie do domu zechcesz szybko rzucić okiem na podsumowanie dotychczasowych minut meczu, ale gdzie go szukać? Owszem, można posiłkować się tekstowymi analizami na stronach sportowych (Polsat Sport też takie oferuje), ale wolałbyś zobaczyć najważniejsze akcje, które przegapiłeś, a nie o nich przeczytać. W takiej sytuacji niezwykle wygodną funkcją jest właśnie Tryb PRO AI.

(fot. Karol Kunat | Tabletowo.pl

Sztuczna inteligencja na bieżąco analizuje transmisję sportową już od jej pierwszych minut. Wykrywa najciekawsze akcje w czasie rzeczywistym, by stworzyć skrót wideo tego, co wydarzyło się na boisku. To jak zatrudnienie własnego analityka sportowego, który zamiast siedzieć w sportowym studio, jest przygotowany do przedstawienia Ci najciekawszych momentów dotychczasowego spotkania.

Powiadomienia działają zarówno na iOS, jak i na Androidzie

Tryb PRO AI w gruncie rzeczy tworzy kilka krótkich podsumowań – pierwsze pojawiło się już po jakimś kwadransie meczu Luk Lublin – Warta Zawiercie. Klip złożony przez sztuczną inteligencję jest później podmieniany na nowsze wersje zestawienia najważniejszych akcji, by użytkownik nie tracił zbyt dużo czasu na nadrabianie zaległości, gdy w tle toczy się mecz na żywo. Zresztą, w każdej chwili może z poziomu podsumowania przejść do transmisji LIVE, jeśli tylko zechce.

fot. Karol Kunat | Tabletowo.pl

Skrót dostępny jest z poziomu zalogowanego użytkownika serwisu Polsat Box Go – pojawi się na ekranie aktualnie transmitowanego wydarzenia, zaraz obok przycisku „Oglądam”. Można go uruchomić zarówno na urządzeniach z dużymi ekranami, jak i na smartfonie.

screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl

Trudno przecenić tak wygodną rzecz, zwłaszcza gdy nie jesteśmy w stanie poświęcić całego wieczoru na śledzenie rozgrywek. W ten sposób można zgrabnie połączyć szybkie nadrobienie części, a nawet większości meczu, z emocjonującą końcówką spotkania, którą można sobie już obejrzeć na żywo. Dla zabieganego fana piłki nożnej czy siatkówki to świetna sprawa.

Nie przegap ani meczu, ani żadnej akcji

Druga funkcja związana z Trybem PRO AI, pozwala skorzystać z systemu powiadomień, które przypomną nam o nadchodzącym wydarzeniu sportowym i poprowadzą nas przez najważniejsze wydarzenia spotkania, jeśli z jakiegoś powodu nie udało nam się jeszcze odpalić transmisji LIVE.

Pierwsze powiadomienie przychodzi na telefon lub komputer, jeśli tylko wcześniej oznaczymy daną relację jako przedmiot naszego zainteresowania w serwisie Polsat Box Go. Przypomni nam ono o zbliżającej się transmisji przed jej rozpoczęciem. Kolejna wiadomość push pojawi się na ekranie naszego urządzenia, gdy dane wydarzenie się już rozpocznie. Wtedy bezpośrednio z notyfikacji będziemy mogli przejść bezpośrednio do relacji na żywo. Dzięki AI, które na bieżąco analizuje wydarzenia i komentarze spikerów, tworzone są kolejne powiadomienia, zawierające krótkie klipy z meczu. W ten sposób, gdy któraś z drużyn strzeli bramkę, czy wygra set, użytkownik się o tym dowie.

Z nowego trybu AI PRO mogą korzystać wszyscy użytkownicy serwisu podczas popularnych wydarzeń sportowych: Ligi Konferencji UEFA i Ligi Europy UEFA, PlusLigi i Ligi Mistrzów siatkarzy. Wobec tego, w najbliższych dniach, ani sportowych emocji, ani ich technologicznego wsparcia na pewno nie zabraknie!

Poniżej krótkie przypomnienie najbliższych wydarzeń sportowych, w których tryb AI PRO będzie dostępny.

Plusliga:

30.04., 17:30 – Asseco Resovia – PGE Projekt Warszawa (Drugi mecz rywalizacji o 3. Miejsce. Projekt prowadzi 1:0)

02.05., 14:45 – Aluron CMC Warta – BOGDANKA LUK Lublin (Trzeci mecz finału. Remis w serii 1-1)

Liga Europy:

30.04., 20:50 – SC Braga – SC Freiburg

30.04., 20:50 – Nottingham Forest FC – Aston Villa FC

Liga Konferencji:

30.04., 20:50 – Szachtar Donieck – Crystal Palace FC

30.04., 20:50 – Rayo Vallecano – RC Strasbourg

Technologia w służbie prawdziwego kibica

Powyższe rozwiązania nie są jakimś autorskim projektem Polsat Box Go. To efekt długo planowanej współpracy z pionierem technologii treści sportowych wspieranych przez sztuczną inteligencję – WSC Sports. Firma ta opracowuje rozwiązania AI dla czołowych organizacji sportowych na świecie, m.in.: NBA, ESPN, YouTubeTV, LaLiga i 650 innych. Skupia się na automatyzowaniu tworzenia, zarządzania i dystrybucji materiałów, które trudno byłoby stworzyć manualnie w tak krótkim czasie. Dzięki takiemu zapleczu posiadacze praw do transmisji wydarzeń sportowych mogą oferować widzom personalizowane doświadczenia na wielu platformach.

Tego typu innowacje potrafią kształtować sposób, w jaki kibice konsumują treści i wpływać na ich zwyczaje, oferując więcej niż tylko suchą relację z imprezy sportowej, wzbogacaną o komentarz obecnych na miejscu dziennikarzy. Wchodzimy na nowy poziom usług dla fanów sportu, na którym to technologia jeszcze bardziej dostosowuje się do potrzeb odbiorcy.

fot. Karol Kunat | Tabletowo.pl

Polsat Box Go z pakietem Premium Sport

Wspomniane udogodnienia dostępne są dla użytkowników pakietu Premium Sport w Polsat Box Go. Ta soczysta opcja subskrypcyjna łączy w sobie łatwy dostęp do blisko 200 kanałów TV, informacji, kinowych hitów, seriali, programów rozrywkowych i bajek, z bogactwem oferty sportowej. Obejmuje ona 24 topowe kanały sportowe (w tym Polsat Sport, TVP Sport, Polsat Sport Premium, Eleven Sports, Eurosport i inne). Do tego można jeszcze dokupić także dostęp do usługi streamingowej Disney+, SkyShowtime oraz HBO Max. Wszystko w jednym miejscu.

Wpis powstał na zlecenie Polsat Box Go