PlayStation podgrzewa atmosferę przed Mistrzostwami Świata

Większość osób zdążyła już przełknąć gorzką pigułkę, że nasza kadra nie jedzie na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026. Jeżeli jednak nie przejmujecie się tym faktem i już zaczynacie prasować koszulkę z numerem ulubionego piłkarza, PlayStation Plus na maj jeszcze bardziej podkręci piłkarskie emocje.

EA Sports FC 26 w majowym PlayStation Plus

Być może ku zdziwieniu niektórych Electronic Arts wcale nie zaprzestało produkcji piłkarskich symulatorów po utracie licencji FIFA. EA Sports FC 26 to kolejna odsłona serii, gdzie nacisk położono na wprowadzenie zmian, jakich domagała się społeczność skupiona wokół gry.

Jedną z takich funkcji są dwa ustawienia rozgrywki – jedno przeznaczone do meczów 1 na 1 w trybie Ultimate Team czy Klubach. Drugie, czyli utentyczna rozgrywka, pasuje z kolei do zabawy w trybie kariery i spotkamy w niej bardziej odpowiedzialne pozycje piłkarzy czy większy realizm, jeżeli chodzi o podbramkowe sytuacje, w tym przy rzutach rożnych.

EA Sports FC26 (źródło: EA Sports)

Oprócz tego gracze wywalczyli w EA Sports FC 26 bardziej responsywny drybling, ulepszone osłanianie piłki czy bardziej inteligentną sztuczną inteligencję, pozycjonującą się lepiej na boisku. Weterani powinni dostrzec również lepsze zachowanie bramkarzy, nowy poziom kontroli odbicia i lepsze podejmowanie decyzji i poprawki, jeżeli chodzi o łapanie piłki.

WuChang: Fallen Feathers

Jeżeli kwiecień wystarczył Wam do przejścia Lords of the Fallen i już nie możecie doczekać się kolejnego, soulsowego wyzwania, Sony rozpieści Was już niedługo świeżym, bo wydanym w czerwcu 2025 roku Wuchang: Fallen Feathers.

Podobnie jak w Black Myth: Wukong czy Wo Long: Fallen Dynasty, tłem dla wydarzeń w grze jest alternatywna historia Chin, tym razem w okresie późnej dynastii Ming. Jako piratka Bai Wuchang szukamy sposobu na wskrzeszenie swojej siostry w krainie nawiedzanej przez plagę niszczącą pamięć i doprowadzającą do szaleństwa i potwornych transformacji ciała.

Nine Sols

Jeżeli zamiast klasycznego doświadczenia w stylu RPG FromSoftware szukacie czegoś bardziej przypominającego tempem i akcją Sekiro: Shadows Die Twice, to Nine Sols powinien zaspokoić Wasze potrzeby.

Naszym zadaniem jest poprowadzenie Yi przez krainę łączącą klimat cyberpunku z taoizmem i azjatycką mitologią. Na gracza czekają sekwencje platformowe połączone z walką opartą na cierpliwym parowaniu i szukaniu otwarć w walce z przeciwnikiem. Uroku grze dodają ręcznie rysowane scenerie i przerywniki stylizowane na mangę.

Nine Sols (Źródło: RedCandleGames)

Harmonogram majowego PlayStation Plus Essential

Nowy zestaw dla subskrybentów PlayStation Plus Essential zadebiutuje na platformie 5 maja 2026 roku. Do tego czasu możecie jeszcze przypisać do konta wspomniane wcześniej Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered oraz Sword Art Online Fractured Daydream.