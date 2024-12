Uber wprowadza nowe usługi. W aplikacji zamówisz taxi i kuriera

Koniec roku już blisko. Mimo to Uber nie zwalnia tempa i wkrótce wprowadzi w Polsce nowe usługi. W aplikacji zamówisz tradycyjne taksówki, a także kuriera, aby przewiózł paczkę z jednej lokalizacji w drugą.

Kolejne nowości w Uberze

Uber oferuje usługi transportowe m.in. na terenie Polski – nieco podobne do przejazdu taksówkami. Od niedawna kierowców Ubera można wreszcie spotkać w „zimowej stolicy” naszego kraju, czyli w Zakopanem. Z kolei w Warszawie wystartowało Uber Teens – przewozy dla nastolatków. Wygląda jednak na to, że to nie koniec nowości na ten rok.

Uber ma zamiar w najbliższym czasie uruchomić nową usługę w aplikacji o nazwie „Uber Taksometr”. Przedsiębiorstwo nawiązało współpracę z firmą Glob Taxi, dzięki czemu taksówkarze będą mogli realizować przejazdy zarezerwowane za pośrednictwem aplikacji Uber. Dodatkowo, użytkownik będzie mógł od razu zapoznać się z zakresem cen zamawianej usługi.

Jak donosi Rzeczpospolita, początkowo „Uber Taksometr” obejmie kilkudziesięciu kierowców Glob Taxi na terenie Warszawy. Możliwe, że w przyszłości usługa rozwinie się na kolejne regiony – np. na Trójmiasto. Uber prowadzi też rozmowy z innymi korporacjami taxi i chce skupić się przede wszystkim na dużych miastach wojewódzkich.

Ta nowość wprowadzana do Polski to odpowiedź na utratę znaczącej liczby pracowników, jaka miała miejsce w czerwcu. W wyniku nowych przepisów około 7 tysięcy zagranicznych kierowców nie może dalej świadczyć usług odpłatnego przewozu w Polsce.

Kurier Uber Eats przewiezie Twoje przesyłki

Uber rozwija też skrzydła na polskim rynku kurierskim. Platforma ma zamiar w tym tygodniu wystartować z szybkimi, rowerowymi dostawami paczek. Jak wyjaśnił Michał Konowrocki – przedstawiciel Uber Polska – debiut w połowie grudnia nie został ustalony przypadkowo, ponieważ jest to „gorący czas” dla wszelkich dostaw.

„Uber Dostawa” będzie realizowana przez kurierów „Uber Eats” i pozwoli na szybkie przewiezienie przesyłki w ciągu kilku minut z jednej lokalizacji w drugą. Opcja rowerowa zapowiadana jest jako tańsza alternatywa dla przewozu samochodowego. Ta kolejna nowość jest uzupełnieniem usługi „Odbiór w sklepie”, dzięki której kierowca może pojechać do sklepu i odebrać zamówione przez Ciebie zakupy, a następnie dowieźć je w Twoje ręce.

Z Uberem współpracuje też Media Markt, oferując dostarczenie zamówionych produktów w ciągu 90 minut. Gigant prowadzi rozmowy z kolejnymi dużymi przedsiębiorstwami handlowymi oraz platformami internetowymi, aby rozszerzyć ten rodzaj usług.