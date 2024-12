Uber Teens wjeżdża do Polski. Z myślą o bezpieczeństwie nastolatków

Obecnie skorzystamy tylko w jednym polskim mieście, ale niewykluczone, że usługa Uber Teens zawita również do kolejnych miast. Mamy bowiem do czynienia z rozwiązaniem, które skierowane jest do nastolatków, a dodatkowo oferuje zestaw funkcji przydatnych dla opiekunów.

Uber Teens startuje w Polsce

Nowość, która właśnie debiutuje w Polsce, może zainteresować zarówno nastolatków, jak i ich rodziców. Otóż usługa pozwala nastolatkom na zamawianie przejazdów taksówkami. Całość została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo ma to być odpowiedź na obawy i przeszkody, na które skarżą się opiekunowie.

Z badania przeprowadzonego przez Panel Ariadna na zlecenia Ubera wynika, że blisko 34% rodziców nie ma czasu, aby osobiście zawozić dzieci do szkoły czy na inne zajęcia i aktywności, a także na spotkania towarzyskie. Z kolei 28% wskazuje na konflikt pomiędzy swoim harmonogramem a planami dzieci. Jednocześnie aż 80% badanych osób stwierdziło, że samodzielne podróżowanie dziecka oszczędziłoby im sporo czasu i ułatwiło organizację obowiązków.

Tutaj jednym z rozwiązań jest transport zbiorowy, ale nie zawsze jest on idealnym wyborem. Zauważyła to również niemała grupa rodziców we wspomnianym badaniu – 30% ma obawy o bezpieczeństwo nastolaktów w transporcie zbiorowym. Tutaj odpowiedzią jest podróżowanie samochodem, ale wraca wcześniejszy temat, czyli brak czasu i kolidowanie z innymi planami rodziców.

Jak już wspomniałem, Uber zdecydował się odpowiedzieć na te problemy. Oczywiście przy okazji (lub przede wszystkim) firma na tym zarobi, ale z drugiej strony, jeśli usługa faktycznie spełni założenia, to jak najbardziej jej wprowadzenie okaże się dobrym pomysłem.

Uber Teens to zestaw rozwiązań związanych z bezpieczeństwem

Usługa przeznaczona jest dla osób w wieku 16-17 lat, ale to rodzice i opiekunowie muszą wcześniej zaprosić nastolatków do utworzenia specjalnego konta w aplikacji Uber. Takie konto pozwala już zamawiać taksówki, które w ramach omawianej opcji prowadzone są tylko przez najwyżej ocenianych i najbardziej doświadczonych kierowców. Ponadto opiekunowie mają cały czas możliwość podglądu trasy w czasie rzeczywistym.

Warto jeszcze wiedzieć, że wszystkie przejazdy realizowane w ramach Uber Teens mają automatycznie włączone inne funkcje bezpieczeństwa, takie jak weryfikacja kodem PIN czy dostęp do przycisku bezpieczeństwa, który umożliwia połączenie z numerem 112. Nie mogą być one wyłączone ani przez nastolatków, ani kierowców, ani opiekunów.

Rozwiązanie dla nastolatków po raz pierwszy zostało wprowadzone pod koniec 2022 roku w Kanadzie, a obecnie dostępne jest w ponad 100 miastach na całym świecie. W Polsce funkcja wprowadzana jest właśnie w Warszawie, ale niewykluczone, że z czasem zawita też do innych miast.

Wypada wspomnieć, że niedawno Uber pochwalił się zestawem funkcji dla podróżujących samolotami. Natomiast jeśli ktoś niebawem wybiera się w polskie góry, to przypominam, że Uber jest już dostępny w Zakopanem.