Vectra honoruje Kartę Dużej Rodziny! Operator przygotował oferty specjalne

Operator Vectra przygotował oferty specjalne na internet światłowodowy i pakiety telewizyjne przeznaczone dla rodzin 3+. Mogą z nich skorzystać posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny – co to takiego i jak ją otrzymać?

Karta Dużej Rodziny (KDR) to rządowy system zniżek dla rodzin 3+, który daje dostęp do dodatkowych uprawnień i przywilejów w instytucjach publicznych czy prywatnych firmach. Posiadacze tych specjalnych kart zyskują możliwość skorzystania z ofert, zarówno w sieciach handlowych, jak i w bankach, na stacjach paliw czy w branży rekreacyjnej. Firmy partnerskie sukcesywnie dołączają do programu i udostępniają własne oferty, aby wspierać rodziny wielodzietne.

Jeśli nie posiadasz Karty Dużej Rodziny, a spełniasz rządowe wymogi – nic straconego. Wystarczy, że złożysz wniosek w gminie odpowiadającej miejscu Twojego zamieszkania. Wydanie dokumentu jest bezpłatne.

Vectra honoruje Kartę Dużej Rodziny (źródło: Vectra)

Oferta specjalna operatora Vectra dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Do listy partnerów rządowego systemu zniżek dołącza Vectra. Biorąc pod uwagę potrzeby rodzin 3+ operator przygotował trzy oferty specjalne dla posiadaczy KDR – dwie obejmujące pakiet internetu światłowodowego i telewizji oraz jedną dotyczącą wyłącznie internetu:

za 117,48 złotych miesięcznie rodzina z KDR otrzymuje dostęp do internetu światłowodowego o prędkości przesyłu do 1,2 Gb/s oraz telewizję w pakiecie Złotym, który zawiera 142 kanały telewizyjne, a także ponad 600 bezpłatnych filmów i programów w Vectra VOD;

za 125,98 złotych miesięcznie rodzina z KDR otrzymuje dostęp do internetu światłowodowego o prędkości przesyłu do 1,2 Gb/s oraz telewizję w pakiecie Platynowym, który zawiera 181 kanałów telewizyjnych, a także ponad 1500 bezpłatnych filmów i programów w Vectra VOD;

za 99,48 złotych miesięcznie można wykupić internet światłowodowy o prędkości do 1,2 Gb/s.

Zasady zawierania umów z KDR w Vectrze

Umowy zawierane są na 24 miesiące, a za pierwszy miesiąc opłata wynosi 4,99 złotych. Dodatkowo, konieczne jest wniesienie tzw. opłaty aktywacyjnej, którą dla posiadaczy KDR wyceniono na 7,99 złotych, zamiast standardowej ceny – 79,90 złotych.

Co ważne, z ofert obowiązujących z Kartą Dużej Rodziny można skorzystać wyłącznie w salonach firmowych operatora bądź za pośrednictwem infolinii sprzedażowej (601 601 601). Pracownik salonu może poprosić o okazanie karty fizycznej lub cyfrowej (za pośrednictwem aplikacji mObywatel), a w przypadku kontaktu z infolinią konieczne będzie podanie numeru KDR w celu jej weryfikacji.