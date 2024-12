Nowy oczyszczacz Xiaomi. Ma być dużo lepszy od poprzednika

Sezon grzewczy w pełni i w wielu miejscach wskaźniki jakości powietrza znowu zamieniły się z zielonych na żółte lub czerwone. To dobry moment, by rozejrzeć się za oczyszczaczem, a w ofercie Xiaomi właśnie pojawił się nowy model – Smart Air Purifier 5 Pro.

Oczyszczacz Xiaomi Smart Air Purifier 5 Pro to duży krok naprzód

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro to świetny sprzęt, co Kasi udało się potwierdzić podczas testów. Zresztą to nie przypadek, że trafił do naszego rankingu oczyszczaczy powietrza. Model ten jest już jednak na rynku dostępny od blisko trzech lat, więc nadszedł najwyższy czas, by powitać jego następcę.

W Chinach oficjalnie zadebiutował Xiaomi Smart Air Purifier 5 Pro, stanowiący olbrzymi krok naprzód względem Czwórki. Producent deklaruje, że nowe urządzenie cechuje się zdolnością oczyszczania na poziomie 720 m3/h dla formaldehydu i nawet 1050 m3/h w przypadku cząstek stałych, a jego zdolność wytwarzania czystego powietrza sięga 13333 l/min. Dla porównania u poprzednika było to 500 m3/h i 8330 l/min.

Tak duża wydajność pozwalać ma na to, by z powodzeniem instalować i użytkować oczyszczacz Xiaomi Smart Air Purifier 5 Pro w pomieszczeniach o powierzchni od 56 do 96 m2.

Xiaomi Smart Air Purifier 5 Pro (fot. Xiaomi)

Skuteczny i nowoczesny. Taki jest nowy oczyszczacz powietrza Xiaomi

Urządzenie zostało wyposażone w sześć czujników do wykrywania zanieczyszczeń, takich jak pyłki, cząstki stałe czy formaldehyd, a 6-warstwowy system filtracyjny radzić ma sobie z usuwaniem smogu, kurzu, alergenów, bakterii czy wirusów przenoszonych drogą powietrzną. Producent deklaruje skuteczność na poziomie 99,99%. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest obecność technologii sterylizacyjnej UV-C.

Pomimo dużej mocy oczyszczacz Xiaomi Smart Air Purifier 5 Pro ma pracować stosunkowo cicho, choć hałas na poziomie 33 dB w trybie nocnym dla części osób może okazać się jednak zbyt duży. Dopełnieniem całości jest duży wyświetlacz LCD, a do sterowania można wykorzystać także aplikację mobilną z szerokim pakietem funkcji automatyzacyjnych. Może też działać w ramach systemu smart home.

Ile kosztuje Xiaomi Smart Air Purifier 5 Pro? Cena w Chinach ujawniona

Jak na razie urządzenie jest dostępne tylko w Chinach, gdzie kosztuje 2499 juanów (równowartość ~1390 złotych). Filtr wymagający wymiany co 12 miesięcy został natomiast wyceniony na 449 juanów (~250 złotych). Nie wiadomo jeszcze, kiedy Xiaomi Smart Air Purifier 5 Pro zadebiutuje na polskim rynku, ale można założyć, że faktycznie do takiej premiery dojdzie.