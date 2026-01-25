AI ułatwi montaż wideo. Nowa funkcja w Adobe Premiere

Sztuczna inteligencja pojawia się już – dosłownie – wszędzie. W dużej mierze ma za zadanie ułatwiać i przyspieszać nam wykonywanie pewnych czynności. Tym razem AI wdarło się do Adobe Premiere, czyli jednego z najpopularniejszych programów do montażu filmów. Firma ogłosiła wprowadzenie w nim nowej, przydatnej funkcji.

Adobe Premiere z nową funkcją napędzaną AI

Rozwiązanie autorstwa Adobe bez dwóch zdań należy do jednego z zaawansowanych i rozbudowanych o liczne opcje programów służących do edycji treści wideo. Z powodzeniem jest on wykorzystywany nie tylko przez amatorów i półprofesjonalistów, ale znajdziemy go także na komputerach wielu montażystów programów telewizyjnych, seriali czy filmów.

W ramach najnowszej aktualizacji, ta liczna grupa użytkowników zyskuje dostęp do szeregu nowych funkcji, z czego zdecydowanie najciekawszą z nich jest zasilana przez sztuczną inteligencję Maska Obiektu (angielska nazwa to Object Mask). Jak chwali się Adobe, narzędzie to wykorzystuje własny model AI firmy. Cały proces analizy ma odbywać się na urządzeniu (bez łączenia z chmurą), a aktywność i dane użytkowników nie są wykorzystywane do uczenia modelu.

Narzędzie Object Mask ma za zadanie w łatwy sposób wybrać osobę lub obiekt i śledzić go przez cały czas trwania klipu. Dzięki tej metodzie będzie można znacznie szybciej – na przykład – nałożyć efekt na obiekt, zablurować go albo chociażby zmienić tło za nim. W razie konieczności, rozpoznany obszar obiektu można ręcznie zmodyfikować, by dokonać jeszcze bardziej precyzyjnej edycji. Finalnie, ma to znacznie bardziej przyspieszyć i ułatwić proces montażu.

Ulepszenia doczekało się również standardowe narzędzie Shape Mask (Maska Kształtu). W aktualizacji przeprojektowano maski eliptyczne, prostokątne oraz pióro, a samo nakładanie masek ma być szybsze, dzięki możliwości użycia ich wprost z paska narzędzi. Zwiększono też wydajność tej funkcji, bowiem maski Shape Mask są teraz w stanie śledzić zaznaczone obiekty aż 20 razy szybciej.

Aktualizacja wprowadza również pełną integrację z bankiem zdjęć Adobe Stock dla przyspieszenia wyboru i dodawania grafik. Ułatwiono także dodawanie grafik wygenerowanych przez AI w obrębie usług Adobe oraz z tablic Firefly Boards.

Nowości także w Adobe After Effects

Oprócz Premiere, aktualizację otrzymał również After Effects, czyli program do tworzenia efektów wizualnych. Dzięki niej, użytkownicy mogą teraz importować pliki w formacie SVG, stosowane chociażby w oprogramowaniu Illustrator.

Nową funkcją jest też opcja tworzenia grafik i obiektów wewnątrz obrazów z wykorzystaniem parametrycznych siatek 3D, które mogą przybierać wiele różnych kształtów, od sześcianów, przez cylindry czy stożki.