Ten gamingowy smartfon… nie jest gamingowy. Producenta troszkę poniosło

Widzisz GT w nazwie smartfona i już myślisz, że masz do czynienia z nieprzeciętnie wydajnym sprzętem dla graczy. No cóż, Vivo Y19s GT 5G nie zapowiada się ani na demona prędkości, ani na gamingowy smartfon w ogóle.

Smartfon Vivo Y19s GT 5G zadebiutował. Z nazwą, na którą nie zasłużył

Postawmy sprawę jasno – to, że jest to gamingowy smartfon, sugeruje wyłącznie jego nazwa. Specyfikacja zaś nie pozostawia żadnych złudzeń. To nie znaczy, że koniecznie musi to być złe urządzenie (na swojej półce może wręcz wypaść całkiem nieźle), gracze jednak raczej nim pogardzą. I postąpią słusznie.

Gdy sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 6300, nie można oczekiwać wydajności wystarczającej do komfortowej rozgrywki. W modelu Vivo Y19s GT 5G towarzyszy mu 6 lub 8 GB RAM typu LPDDR4X oraz maksymalnie 256 GB pamięci masowej w formacie eMMC 5.1.

Dużego wrażenia nie robi też wyświetlacz. To 6,74-calowy panel LCD o rozdzielczości 1600×720 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Maksymalna jasność wynosi natomiast 570 nitów, więc w słoneczne dni ujrzenie na nim czegokolwiek będzie graniczyć z cudem.

Vivo Y19s GT 5G (fot. Vivo)

Z przodu zainstalowana została także kamerka o rozdzielczości 5 Mpix. Aparat z tyłu natomiast ma 50 Mpix i na tym kończą się znane nam szczegóły na jego temat. Dopełnieniem całości jest akumulator o pojemności 5500 mAh, który ładować można z mocą maksymalnie 15 W.

System operacyjny to Funtouch OS 15, dla którego bazę stanowi Android 15. A wszystko to zamknięte zostało w obudowie o wymiarach 167,3×76,95×8,19 mm, cechującej się pyło- i wodoodpornością w klasie IP64. Urządzenie waży 199 g.

Ile kosztuje niegamingowy smartfon Vivo Y19s GT 5G?

Jak na razie smartfon Vivo Y19s GT 5G trafił do sprzedaży w Indonezji. Do wyboru są dwa kolory (zielony i fioletowy) oraz trzy konfiguracje, których ceny przedstawiają się następująco:

6/128 GB – 1999000 indonezyjskich rupii (równowartość ~450 złotych),

8/128 GB – 2199000 indonezyjskich rupii (~495 złotych),

8/256 GB – 2399000 indonezyjskich rupii (~535 złotych).

Przyszłość urządzenia na innych rynkach pozostaje pod znakiem zapytania. Aktualnie w polskich sklepach dostępny jest już za to Vivo Y19s – bez 5G, z reprezentującym klasę podstawową procesorem Unisoc T612 i akumulatorem 5150 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 44 W. Jego ceny rozpoczynają się od 599 złotych.