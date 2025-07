Google potwierdza. Android i ChromeOS zostaną połączone

Android i ChromeOS będą miały jeszcze więcej wspólnego niż dotychczas. Google ma plan, aby połączyć te systemy na jednej platformie. Przedstawiciel technologicznego giganta wreszcie przyznał to publicznie.

To już pewne – Android i ChromeOS połączą się w jedną platformę

Już w listopadzie 2024 roku wspominaliśmy, że Google może mieć w planach wielkie zmiany w Chromebookach. Mianowicie pojawiły się informacje, jakoby technologiczny gigant z Mountain View chciał zmigrować system ChromeOS do Androida i niejako połączyć te systemy w jedną, wspólną platformę. Dopiero teraz jednak jeden z przedstawicieli Google potwierdził te wiadomości.

Sameer Samat – prezes ekosystemu Android – podczas wywiadu zapytał redaktora TechRadar o to, dlaczego zdecydował się używać MacBooka, iPhone’a czy Apple Watcha. Przedstawiciel firmy Google był ciekaw, z jakich aplikacji i programów korzystają użytkownicy na laptopie. Chwilę później zdradził, dlaczego go to interesuje. Samat wyjaśnił: Zapytałem, ponieważ zamierzamy połączyć ChromeOS i Androida na jednej platformie i bardzo mnie interesuje, w jaki sposób ludzie korzystają obecnie ze swoich laptopów i co dzięki temu robią.

Jest to prawdopodobnie pierwszy raz, kiedy publicznie i wprost ujawniono zamiar połączenia systemu ChromeOS, znanego przede wszystkim z Chromebooków, z Androidem. Przedstawiciel nie zdradził żadnych szczegółów ani konkretów. Wygląda jednak na to, że Google nadal poszukuje sposobów na ulepszenie swojej platformy.

Fuzja ChromeOS i Androida – jedni na „tak”, inni na „nie”

Połączenie ChromeOS z Androidem ma swoich zwolenników i przeciwników. Ci pierwsi wspominają, że Google powinno wdrożyć funkcje ChromeOS do Androida, przeznaczonego dla większych wyświetlaczy, takich jak tablety. Obecnie Android na tabletach dobrze sprawdza się przede wszystkim w obsłudze multimediów. Jednocześnie ChromeOS mógłby sprzyjać produktywności tych „większych ekranów”. Fuzja mogłaby sprawić więc, że zarządzanie urządzeniem oraz korzystanie z aplikacji byłoby wygodniejsze w przypadku tabletów oraz laptopów.

Jednocześnie, po drugiej stronie barykady, stoją użytkownicy pełni obaw. Czytelnicy Android Authority zastanawiają się, czy taka fuzja mogłaby niekorzystnie wpłynąć na aktualizacje oraz konieczność zwiększenia wymagań sprzętowych wobec Chromebooków.

Połączenie systemów miałoby również podstawy typowo ekonomiczne. Warto przypomnieć, że już w czerwcu 2024 roku Google zapowiedziało, że system ChromeOS w przyszłości upodobni się do Androida.