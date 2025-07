Premiera iPhone 17 coraz bliżej. Właśnie pojawiły się informacje na temat jej terminu. Pochodzą one z wiarygodnego źródła i brzmią bardzo prawdopodobnie.

Kiedy premiera iPhone 17? Pojawił się konkretny termin

Apple od lat, rok w rok, prezentuje nowe smartfony we wrześniu. Jedynym wyjątkiem była premiera iPhone 12, który zadebiutował w październiku 2020 roku z powodu pandemii COVID-19. Opóźnienie to nie wynikało z winy producenta z Cupertino, który już w 2021 roku powrócił do tradycyjnego terminarza.

W 2025 roku również nie będzie odstępstwa od normy, do jakiej przyzwyczaili klientów Amerykanie. Według informacji, które przekazał Mark Gurman z Bloombera, czyli jeden z głównych informatorów, zajmujących się obozem Apple, seria iPhone 17 zadebiutuje we wrześniu br.

Konkretniej Mark Gurman podaje, że firma z Cupertino zaprezentuje nowe smartfony w tygodniu, rozpoczynającym się 8 września 2025 roku. Oznacza to, że iPhone 17 będzie miał premierę we wtorek, 9 września, albo w środę, 10 września 2025 roku. Apple bowiem zawsze wybiera jeden z tych dni.

Jeden dzień, cztery smartfony

9 albo 10 września 2025 roku Apple zaprezentuje w sumie 4 smartfony. Najtańszy, iPhone 17, ma otrzymać większy ekran niż iPhone 16, bo 6,3-calowy, a nie 6,1-calowy. W dodatku jest mowa o funkcji odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aczkolwiek bez technologii ProMotion. Wizualnie ma być jednak bardzo podobny do swojego poprzednika, w przeciwieństwie do iPhone’ów 17 Pro i 17 Pro Max, które mają mieć na tyle podłużną wyspę, ciągnącą się od lewej do prawej krawędzi.

Render przedstawiający rzekomy wygląd iPhone’ów 17 Pro i 17 Air (źródło: fpt.)

Największą nowością będzie jednak iPhone 17 Air, który ma zastąpić model iPhone 16 Plus w ofercie i wyróżniać się niespotykaną wcześniej w smartfonach Apple smukłością – jest mowa o około 5,5 mm grubości.

Produkcja serii iPhone 17 powinna wkrótce ruszyć z kopyta, bowiem – jak ujawnił The Economic Times – fabryki Foxconna w Indiach zaczęły otrzymywać w czerwcu komponenty do składania najnowszego smartfona Apple, takie jak wyświetlacze, szkło ochronne i moduły aparatów. Wolumen dostaw wskazuje na testową produkcję, natomiast masowa – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – prawdopodobnie rozpocznie się w sierpniu.